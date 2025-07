Gemellaggio quasi involontario tra le province di Imperia e Varese nell'ultimo weekend tra cultura e sport

Si è realizzato, quasi inconsapelvomente nei giorni scorsi, una sorta di gemellaggio ‘Cultura & Sport’. Mentre la delegazione culturale matuziana con Barbara Borsotto, Graziella Tufo e Marco Corradi andava a Luino in provincia di Varese, alcuni atleti del Lago Maggiore arrivavano a Sanremo per uno stage di allenamento di Tennistavolo in Casa Regina.

Lo stage, predisposto dal tecnico Agostino Bolognese, ha coinvolto una dozzina di giocatori provenienti da Luino, Pavia, Taggia e Vallecrosia. Dopo diverse ore di allenamento e incontri è stata stilata la seguente classifica: al primo posto Roberto Giraudo del T.T. Regina, seguito da Marco Maria Nicola del T.T. Pavia e, a pari merito, Fosco Marongiu del T.T. Luino e Massimo Triberti del T.T. Vallecrosia.

Nei mesi di luglio e agosto l’attrezzatura del Tennistavolo Regina, allestita al Mercato Fiori Valle Armea Sanremo, ospiterà gratuitamente tutti i bambini delle scuole primarie Montessori e Volta di Sanremo che hanno partecipato alle attività curricolari, previste dal progetto ministeriale Miur e FederTennistavolo, ‘Racchette in Classe’ che si è svolto da gennaio a maggio scorso.

Al termine delle attività extracurricolari, quale seconda fase del progetto, ovviamente non poteva mancare una terza fase, momento di aggregazione e di condivisione con una festa finale, al Mercato dei fiori di Valle Armea, che è stata programmata per venerdì 29 agosto, dalle 15 alle 20 circa, con genitori e nonni tutti presenti, nel pieno rispetto di una consolidata tradizione dell’universo Ping-Pong.