Dopo la Champions lo Scudetto, il Pro Seborga Ticinia Novara è campione d'Italia di football sala (foto)

Prosegue a gonfie vele la stagione del Pro Seborga Ticinia Novara nel football sala, il calcio a 5 con le regole originali del Sud America. Dopo il titolo europeo ottenuto conquistando la Champions League disputata 15 giorni fa a Novara, è arrivato infatti anche lo Scudetto al termine del torneo nazionale italiano disputato domenica a Lainate (Milano) con la consueta organizzazione dell FIFS (Federazione Italiana Football Sala). Presso il PalaCairoli 'Silvana Darè', struttura di riferimento della disciplina in Italia, si sono infatti sfidati 6 club in una emozionante Final Six suddivisa in due gironi da tre squadre. Dopo la vittoria sui padroni di casa del Lainate con il risultato di 4-0 i "bi-biancazzurri" (colori sociali che accomunano Pro Seborga e Ticinia Novara) hanno ottenuto il primo posto del proprio girone al termine di una pirotecnica partita vinta 3-2 contro la FIFS Academy, il club formato dai ragazzi delle nazionali giovanili italiane di football sala. La fase finale pomeridiana è stata così contraddistinta da una combinazione davvero unica con la roulette dei ripescaggi che ha messo di fronte al Pro Seborga Ticinia Novara le medesime avversarie del girone mattutino. Dopo aver replicato in semifinale il 4-0 al Lainate, i Campioni d'Europa sono così riusciti a battere nuovamente anche la FIFS Academy al termine di una gara sempre incerta come quella del mattino ma con le squadre molto più chiuse. Il gol scudetto per l'1-0 finale è arrivato infatti a 8 minuti dal termine con Ahmed Hichri a conclusione di una grande azione di squadra. Grande soddisfazione quindi per i due club uniti da questa entusiasmante collaborazione che in 15 giorni ha portato al Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga il primo titolo europeo della sua storia ed ora il primo titolo italiano dopo due semifinali ed un sesto posto ottenuti nelle scorse stagioni sempre nel football sala. Trionfi che invece segnano per il Ticinia Novara la terza vittoria continentale ed il dodicesimo Scudetto FIFS della sua storia gloriosa e leggendaria, un risultato quest'ultimo che permetterà inoltre al sodalizio biancazzurro di rappresentare ancora una volta in Europa, come già quest'anno, la lega italiana della FIFS in Champions League.

Presente in panchina a Lainate anche Matteo Bianchini Direttore Sportivo della FCPS (Federazione Calcistica del Principato di Seborga) che si è complimentato con la squadra a nome del Presidente Claudio Gazzano e dei dirigenti Marco Minerva, Marco Tumino e Pietro Stassi: "Siamo davvero grati agli amici del Ticinia Novara per questa fantastica collaborazione che in 15 giorni ci ha regalato due vittorie sensazionali in Europa ed in Italia. Si tratta del terzo titolo italiano assoluto per la nostra Federazione, dopo i due conquistati dal Bitta Team di Genova nel FootGolf, ma è il primo storico Scudetto per il nostro club ufficiale tradizionalmente impegnato in competizioni nazionali e regionali di diverse federazioni sportive italiane. Queste due settimane rimarranno per sempre scolpite nella storia dello sport seborghino, i nostri complimenti a tutti i giocatori in campo, al Presidente del Ticinia Daniele Colognesi, al Dirigente Fabrizio Pavan, a tutto lo staff ed al Capitano Stefano Usai che ha sollevato al cielo un nuovo trofeo nella sua straordinaria carriera."

Formazione Pro Seborga Ticinia Novara: Francesco Mandrile, Giuseppe Surace, Giacomo Ternico, Ahmed Hichri, Domenico Boniello, Omar Karouani, Antonio Richichi, Stefano Usai (C). Staff Ticinia Novara: Daniele Colognesi, Gerardo Bestetti, Fabrizio Pavan, Livio Fragiacomo, Massimo Moia; Dirigenti FCPS: Claudio Gazzano, Matteo Bianchini, Marco Minerva, Marco Tumino, Pietro Stassi.