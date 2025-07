Calcio amatoriale: gli 'Old Stars' sanremo battono in finale gli 'Amici di Angelo' e si laureano campioni provinciali

La formazione degli 'Old Stars Sanremo' ha vinto il campionato provinciale 2024/2025 over 45 di calcio veterani, che ha anche una finalità benefica: numerose negli anni le donazioni fatte all'ospedale grazie agli introiti delle iscrizioni.

Nella finalissima dei playoff, disputata ieri sera sul campo a 9 di Pian di Poma, gli Old Stars hanno battuto per 3-1 gli 'Amici di Angelo', altra formazione sanremese, campione uscente. Partita vibrante con qualche tono acceso: nel primo tempo gli Old Stars hanno segnato su rigore con Damiano Berteina, che si è laureato anche capocannoniere del torneo con 26 reti.

Nella ripresa ha raddoppiato Domenico Ruggiero con un bel tiro a giro dal limite dell'area, terzo gol ancora di Berteina lesto a sfruttare un errore difensivo degli avversari. Nelle battute finali, dopo un'insistita azione in area, gli 'Amici di Angelo' hanno accorciato su autogol. Grande festa finale per gli Old Stars guidati dal mister Tiziano Brizio e dal presidente Claudio Muià.