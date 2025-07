Arma e Taggia corrono nel segno di sport, tradizione e comunità: al via la Sant’Erasmo Run K10 e il T.N.T. Naturun Trail (Foto)

Due gare, due territori, un solo spirito: celebrare lo sport e il paesaggio. Arma di Taggia e Taggia si preparano ad accogliere, nel cuore dell’estate, due eventi podistici ormai simbolo della riviera. La prima è la Sant’Erasmo Run K10, in programma domenica 13 luglio 2025 con partenza alle ore 19.30 dalla suggestiva piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia. La seconda è il T.N.T. Taggia Naturun Trail, che tornerà con la sua quarta edizione domenica 24 agosto 2025, trasformando il centro storico in un emozionante teatro a cielo aperto.

La Sant’Erasmo Run K10: corsa competitiva e marcia aperta a tutti. Omologata dalla FIDAL e inserita nel calendario nazionale delle corse su strada, la “Sant’Erasmo Run K10” propone un tracciato competitivo di 10 km e una versione amatoriale non competitiva di 5 km, aperta a tutti. Il percorso, panoramico e pianeggiante, si sviluppa quasi interamente sulla pista ciclopedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure, tra i comuni di Taggia e Sanremo, con “giro di boa” nei pressi dei Tre Ponti per la gara competitiva e prima del tunnel di Capo Verde per la ludico motoria.

Il limite massimo è di 200 partecipanti, suddivisi equamente tra le due gare. Le iscrizioni online sono aperte fino alle 23:59 di venerdì 11 luglio su wedosport.net, ma sarà possibile iscriversi anche in presenza fino al giorno stesso della corsa per la 5 km. Il raduno degli atleti è previsto alle ore 19:15, mentre la cerimonia di premiazione si terrà intorno alle ore 20:45.

Saranno premiati i primi tre assoluti (uomini e donne) e i primi tre classificati di ciascuna categoria, dagli Allievi agli Over 70, con suddivisione secondo le fasce FIDAL. Dopo la gara, ad attendere i corridori un ristoro finale a base di specialità locali.

La manifestazione è promossa dall’ASD Naturun Team Valle Argentina, con il sostegno dei Comuni di Taggia e Sanremo, della Croce Verde di Arma Taggia, di Amaie Energia e di FIDAL e CSEN.

T.N.T. Naturun Trail: adrenalina nel cuore del borgo. La quarta edizione del T.N.T. Taggia Naturun Trail, in programma domenica 24 agosto alle ore 19, porterà gli appassionati di corsa (o semplici camminatori) alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche del centro storico di Taggia, tra i più estesi della Liguria dopo Genova.

Sette chilometri di pura emozione, con dislivelli, scalinate, tratti sterrati e scorci unici. Dalla partenza in Piazza Eroi Taggesi, i partecipanti affronteranno un percorso che li condurrà attraverso campagne, mulattiere e monumenti come Villa Curlo, la Chiesa di San Martino, il Ponte Romano, per poi immergersi tra i “caruggi” e le piazze più suggestive del borgo. Il tratto finale, con l’ascesa al Castello medievale e il passaggio in Via Mazzini sotto due ali di folla, promette un’esperienza indimenticabile.

La corsa, a passo libero, è non competitiva e aperta a tutti. Saranno premiati simbolicamente i primi tre uomini e le prime tre donne con un “candelotto” in 3D, e non mancheranno premi a sorpresa offerti dagli sponsor.

Le iscrizioni online resteranno aperte fino al 22 agosto e saranno disponibili anche in presenza nei due giorni precedenti la gara. Il limite massimo è fissato a 130 partecipanti.

Come da tradizione, al termine della gara sarà offerto un ricco buffet di specialità locali, e figuranti in abiti del Seicento guideranno i partecipanti lungo il percorso, rendendo l’evento ancora più spettacolare.

Anche il T.N.T. Trail è organizzato dall’ASD Naturun Team Valle Argentina, con il patrocinio del Comune di Taggia e il supporto degli assessorati allo Sport e al Turismo.