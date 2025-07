Dalla fine di giugno a Ceriana ci si mette in mostra: l’Atelier 'en na cola' si propone con RE/creations

Dalla fine di giugno a Ceriana ci si mette in mostra. Certo è che sono tempi bui e allora si fa luce su quel poco di piacevole che ci è rimasto, un po’ per farsi coraggio, un po’ per mostrare, mostrarsi, mettersi in piazza e smuovere l’aria stantia della sagra e festa patronale alle quali ci si affida per lo sviluppo delle aree interne.

Se lo scorso anno l’Arte Sospesa per le vie ha lanciato l’idea, quest’anno anche l’Atelier en na cola, lungo il percorso dell’Arte Sospesa, si propone con RE/creations, ovvero con nuove significazioni attribuite agli edifici e agli oggetti trovati o ritrovati e utilizzati come complementi di arredo. All’Atelier na cola Aldo e Corrado si mettono in mostra: Aldo con il suo nuovo pied-à-terre a Ceriana e Corrado con i complementi di arredo. Aldo propone uno spazio minimo che sovrappone confort essenziale alle nude murature degli edifici del centro storico di Ceriana; Corrado sovrappone alle sovrapposizioni di Aldo uno strato di indifferenziati complementi di arredo, inutili e necessari.

La finalità è di vestire lo spoglio e farsi guardare … con poco. L’Atelier na cola è a Ceriana in via Raffaele Doria incontra via San Salvatore.