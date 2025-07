Sanremo: grande successo ieri sera per la 'StraSanSiro', ben 130 partecipanti alla gara nonostante il gran caldo (Foto)

Iniziano con il botto i festeggiamenti parrocchiali di san Siro che questo anno si presentano con il titolo giubilare 'Pellegrini di speranza'. Sì è svolta ieri sera la tradizionale 'StraSanSiro' con ben due distinti percorsi, 2 e 5 km, che si sono snodati per le vie del centro e su e giù per la Pigna. La piazza era gremita di persone, con pettorine numerate e colorate, nonostante il caldo umido e asfissiante.

E proprio il caldo non ha limitato la partecipazione: ben 130 gli atleti, veri o improvvisati, alla partenza sotto il suono delle campane a festa. Giovani e agee, bambini e nonne, sanremesi e "foresti" anche stranieri: tutti hanno voluto correre, ognuno al proprio passo, in questa serata pur afosa e torrida. In ogni punto che poteva creare dubbi, ad ogni bivio per fornire l'indicazione giusta un piccolo esercito di volontari ed appartenenti alla protezione civile; presenti altresì i militi della croce rossa e i vigili urbani che hanno consentito la manifestazione in sicurezza. A tutti va il grazie degli organizzatori.

Al termine un ricco rinfresco per tutti e per sapere chi ha vinto appuntamenti a lunedì prossimo, dopo la Santa Messa in onore di san Siro. Stasera la festa continua con i 'Giochi di società'.