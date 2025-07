Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 1° a domenica 6 luglio 2025, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 1° LUGLIO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

21.00. Rassegna musicale ‘Estate al Porto’ a cura di Confartigianato Sanremo al Porto Vecchio (luglio, agosto, settembre)

21.00. Per i Festeggiamenti Parrocchiali di San Siro 2025’, serata di Giochi di società: divertimento e intrattenimento ludico per tutte le età. Piazza San Siro



21.00. Per la Stagione estiva dei Martedì Letterari, il cantautore Gianni Fiorellino presenta il suo primo libro ‘Solo se c’è amore’ (De Nigris Editore) Musica e parole. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili



IMPERIA

8.00-16.30. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



10.00-13.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



21.00. Per la rassegna letteraria ‘Un Libro Aperto - Storie, parole, pagine’ (7ª edizione): il coro Mongioje sarà protagonista di una serata, condotta da Marco Oreggia, in cui sarà celebrata la sua grande storia e saranno svelate e raccontate struttura, caratteristiche e peculiarità, il tutto tra interventi e sorprese. via Antica dell'Ospizio, ingresso libero e gratuito

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

21.00. Spettacoli di Arte varia d’intrattenimento per i più piccoli (magia, burattini, clownerie...). Pista di pattinaggio nei Giardini Falcone e Borsellino (tutti i martedì di luglio e agosto)



BORDIGHERA



8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



18.00-23.00. Mostra ‘L'Arte Fiorisce ai Giardini Monet (8ª edizione) organizzata dall'Accademia Balbo con la partecipazione di oltre 30 artisti locali, nazionali e internazionali. Nel tardo pomeriggio e nelle serate saranno proposti diversi eventi di musica, performance e laboratori creativi. Via Lamboglia 3, fino al 5 luglio

19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: camminata consapevole al Beodo, con ritrovo dalla chiesa di Bordighera Alta, fino a lunedì 1° settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento) + attività di Face Art e intrattenimento di truccabimbi e caricaturista a cura di Ops! Teatro. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



OSPEDALETTI



10.30. ‘E...state in forma’: Acquagym sulla spiaggia davanti al Municipio (martedì e giovedì fino a fine agosto)



18.00. Mercatino di artigianato e aziende agricole 'I colori dell'Arte' a cura dell'associazione culturale Amici della Musica e delle Arti sulla pista ciclabile (tutti i martedì fino a fine agosto)



21.00. ‘E...state in forma’ con i 'balli di gruppo' in piazza IV Novembre a cura della scuola di danza Happiness di Ospedaletti (tutti i martedì fino a fine agosto)



TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Torneo Open di Tennis a cura degli Amatori Tennis Armesi ad Arma, fino al 6 luglio



21.30. Per la Rassegna Circus Time, ‘Family Circus’ in Piazza Tiziano Chierotti ad Arma



RIVA LIGURE



20.00. Musica Italiana con Francesca Furfari in Via Martiri della Libertà Lato Levante



DIANO MARINA

17.00-22.00. Mostra personale dell’artista Andrea Pisano, astrattista nato e tutt’ora residente a Imperia. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 3 luglio



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

10.30. Drumcircle: esperienza musicale di gruppo in cui persone si riuniscono per suonare insieme percussioni Piazza Torre Santa Maria, fino al 3 luglio

21.30. Fiabe da colorare: la giornalista e scrittrice Viviana Spada presenta fiabe, racconti, storie. Anfiteatro, Lungomare delle Nazioni Fondo, Via Ischia

21.30. M&T Festival (31ª edizione): musica live con Kora Beat. Piazza Torre Santa Maria, fino al 3 luglio (più info)

CERVO

10.00-16.00. Patatrac: Campus Musicale Coreutico (laboratorio). Oratorio di Santa Caterina, fino al 4 luglio



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



21.20. ‘Ogni cosa al suo tempo’: atto unico di Marisa D'Aloisio e Luciano De Stefanis. Palatenda in località Bigauda, ingresso libero



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



MERCOLEDI’ 2 LUGLIO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. ‘Estate in Biblioteca’: incontro dal titolo ‘Caccia al tesoro letterario’ dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni pensato per animare i giorni estivi con la magia dei libri e del gioco. Biblioteca Civica ‘Dott. F. Corradi’, via Carli 1, info e prenotazioni (obbligatorie) allo 0184/580723 o alla mail biblioteca@comunedisanremo.it

19.00. 5° torneo di tennis organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età e finalizzato all’acquisto di un cane guida per non vedenti. Campi del Tennis Club Sanremo e Ospedaletti, fino all’11 luglio (iscrizioni al 338 136932)

20.30. Per i Festeggiamenti Parrocchiali di San Siro 2025, Magia e Cinema in piazza: Spettacolo di magia con il mago Sasà (j 20.30) + Proiezione del film d'animazione ‘Kung Fu Panda 4’ (h 21). Piazza San Siro



21.00. Rassegna musicale ‘Estate al Porto’ a cura di Confartigianato Sanremo al Porto Vecchio (luglio, agosto, settembre)

IMPERIA

8.00-15.00. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero

21.00. Concerto con la partecipazione del coro Cantores Bormani, diretto da Graziella Marengo, e dell’organista Roberto Grasso. In programma brani di Lotti, Palestrina, Frescobaldi, Zipoli. Chiesa parrocchiale della frazione di Moltedo, ingresso libero

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

19.00. Proiezione in anteprima del documentario ‘A bordo della Meraviglia’ ideato dalla Scuola Holden di Torino nell’ambito del progetto di valorizzazione culturale della Ferrovia delle Meraviglie, realizzato grazie al contributo ‘I Luoghi del Cuore’. Segue dibattito alla presenza del regista Davide Cerreja Fus e un brindisi inaugurale. Evento a cura del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano. Forte dell’Annunziata, Sala Azzaretti, via Verdi 41, ingresso gratuito



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

20.00. Lezioni di ballo antiage (per signore over 60) a cura di ASD Artedanza (tutti i lunedì e mercoledì fino al 28 luglio). Piazza Erio Tripodi

BORDIGHERA



8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Super G.A.G alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



18.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Laboratorio musicale bimbi al Chiosco della Musica, fino a lunedì 1° settembre



18.00-23.00. Mostra ‘L'Arte Fiorisce ai Giardini Monet (8ª edizione) organizzata dall'Accademia Balbo con la partecipazione di oltre 30 artisti locali, nazionali e internazionali. Nel tardo pomeriggio e nelle serate saranno proposti diversi eventi di musica, performance e laboratori creativi. Via Lamboglia 3, fino al 5 luglio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Balli di gruppo alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



OSPEDALETTI



8.00. ‘E...state in forma’: risveglio muscolare sul Piazzale al Mare (tutti i mercoledì fino a fine agosto)



19.00. 5° torneo di tennis organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età e finalizzato all’acquisto di un cane guida per non vedenti. Campi del Tennis Club Sanremo e Ospedaletti, fino all’11 luglio (iscrizioni al 338 136932)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Torneo Open di Tennis a cura degli Amatori Tennis Armesi ad Arma, fino al 6 luglio

21.30.‘Balliamoci l'Estate’ con... Gianni Rossi. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE



21.30. ‘Benvenuta Estate’: concerto del Maestro G. Venturelli. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

19.00. Festival dei Bar: Musica dal vivo nel bar della cittadina

DIANO MARINA

17.00-22.00. Mostra personale dell’artista Andrea Pisano, astrattista nato e tutt’ora residente a Imperia. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 3 luglio



21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

10.30. Drumcircle: esperienza musicale di gruppo in cui persone si riuniscono per suonare insieme percussioni Piazza Torre Santa Maria, fino al 3 luglio

21.30. M&T Festival (31ª edizione): musica live con Karima In Soulville. Piazza Torre Santa Maria, fino al 3 luglio (più info)



CERVO

10.00-16.00. Patatrac: Campus Musicale Coreutico (laboratorio). Oratorio di Santa Caterina, fino al 4 luglio

ENTROTERRA

PERINALDO

11.00-17.00. Mostra di Pascal M. Colpin-Gucat dal titolo ‘Papillon’. Oratorio di San Benedetto, fino al 12 luglio (dal mercoledì alla domenica)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



VESSALICO



7.30-21.00. 265ª edizione della Storica Fiera dell’Aglio: una giornata ricca di tradizione, sapori, incontri e divertimento, immersi nel cuore dell'Alta Valle Arroscia (il programma a questo link)

GIOVEDI’ 3 LUGLIO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto

19.00. 5° torneo di tennis organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età e finalizzato all’acquisto di un cane guida per non vedenti. Campi del Tennis Club Sanremo e Ospedaletti, fino all’11 luglio (iscrizioni al 338 136932)

18.30. Per la rassegna ‘I concerti di Villa Nobel, Estate in Villa’ (7ª edizione), Anteprima Concerto - Incontro con l'autore + Presentazione del libro ‘Il teatro della gente’ di Cristiano Cremonini + concerto ‘Serenata romantica’ con Giuseppe Nova (flauto) e Luigi Giachino (pianoforte). Musiche di Schubert, Donizetti, Dvorak, Popp – Verdi. Villa Nobel (più info)

19.00. Per la rassegna musicale ‘IX edizione Sorsi di Note’, musica live con Francesca Furfari Singer. Piazza Eroi Sanremesi - Fontana Siro Carli



19.00-01.00. ‘Nettuno Beach di Sera’: serata con musica dal vivo, aperitivi, cena e cocktail in riva al mare, accompagnati dal DJ set di Luca Lyj (Sunset Wave). Spiaggia Nettuno, info 339 2801290

20.30. Per i Festeggiamenti Parrocchiali di San Siro 2025, incontro con Andrea Caschetto: ‘L'ambasciatore del sorriso’ condividerà la sua testimonianza in piazza. Dopo la serata con il coro diocesano, testimonianza accompagnata dalla chiesa di Paolo Croci. Piazza San Siro

21.00. Rassegna musicale ‘Estate al Porto’ a cura di Confartigianato Sanremo al Porto Vecchio (luglio, agosto, settembre)

21.15. Per la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’ a cura di Pigna Mon Amour e CMC, proiezione gratuita del film ‘Allegro non troppo’, introdotto da un video‑saluto di Bruno Bozzetto. Anfiteatro San Costanzo, ingresso gratuito



IMPERIA

8.00-16.30. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



21.00. Festival Internazionale ‘Serate Organistiche Leonardiane’. Basilica di San Maurizio

21.00. Per la Rassegna ‘Un Libro Aperto - storie, parole e pagine’, Bruno Vallepiano presenta il libro ‘Il freddo nelle ossa’. A cura dell’Associazione Settecinque + ApertaMente. Piazza Antica dell'Ospizio



VENTIMIGLIA

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

16.00. Vernissage dell'esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41

18.30.21.00. Lezioni di Yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti. Forte dell'Annunziata

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretch & core alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembr



18.00-23.00. Mostra ‘L'Arte Fiorisce ai Giardini Monet (8ª edizione) organizzata dall'Accademia Balbo con la partecipazione di oltre 30 artisti locali, nazionali e internazionali. Nel tardo pomeriggio e nelle serate saranno proposti diversi eventi di musica, performance e laboratori creativi. Via Lamboglia 3, fino al 5 luglio



19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Mindfullness sulle orme di Monet nei giardini Monet, fino a lunedì 1° settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



OSPEDALETTI



10.30. ‘E...state in forma’: Acquagym sulla spiaggia davanti al Municipio (martedì e giovedì fino a fine agosto)

19.00. 5° torneo di tennis organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età e finalizzato all’acquisto di un cane guida per non vedenti. Campi del Tennis Club Sanremo e Ospedaletti, fino all’11 luglio (iscrizioni al 338 136932)

21.45. Luna e Stelle in riva al mare: osservazioni astronomiche guidate ai telescopi ed a occhio nudo. Piazzale sul Mare(partecipazione ad offerta libera)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Torneo Open di Tennis a cura degli Amatori Tennis Armesi ad Arma, fino al 6 luglio

17.00-23.00. Artigianato sotto le Stelle: stand di artigianato creativo sul lungomare di Arma – Lungomare

21.15. Cinema in Pineta: proiezione film ‘La Guerra dei Nonni’. Via Lido sul Lungomare

RIVA LIGURE



21.30. Musica live con la Shary Band in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Rassegna ‘Historic Center’: Live Music Local Band MAC3. Piazza Saffi

DIANO MARINA

17.00-22.00. Ultimo giorno della mostra personale dell’artista Andrea Pisano, astrattista nato e tutt’ora residente a Imperia. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

10.30. Drumcircle: esperienza musicale di gruppo in cui persone si riuniscono per suonare insieme percussioni Piazza Torre Santa Maria

21.30. M&T Festival (31ª edizione): spettacolo teatral/musicale ‘Crueza De Ma'’ di Antonio Carli. Piazza Torre Santa Maria (più info)



CERVO

10.00-16.00. Patatrac: Campus Musicale Coreutico (laboratorio). Oratorio di Santa Caterina, fino al 4 luglio

ENTROTERRA

PERINALDO

11.00-17.00. Mostra di Pascal M. Colpin-Gucat dal titolo ‘Papillon’. Oratorio di San Benedetto, fino al 12 luglio (dal mercoledì alla domenica)

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

20.00. Serata enogastronomica danzante con l’Orchestra ‘Cristian & La Luna Nueva’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS



19.00. Per ‘Big Reggae Festival’, una sola serata per 4 grandi artisti reggae: Danakil, Groundation, Third World, Mortimer. Pinède de Juan-les-Pins (più info)



VENERDI’ 4 LUGLIO



SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf (h 9/13-17.30723.30). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. ‘Flor De Tango Festival’: esibizioni, stage, tango, milonga. Villa Ormond, fino al 6 luglio (più info)

17.30 & 20.30. Per i Festeggiamenti Parrocchiali di San Siro 2025, Rosario e Vespri, a seguire alle ore 18.15 triduo di preparazione alla Solennità di San Siro con Celebrazione Eucaristica in Basilica (h 17.30) + dalle 19.30 Serata gastronomica e danzante in piazza San Siro, musica con l'orchestra Rita e gli Evergreen. Piazza San Siro

18.00. Presentazione dei libri ‘Mariamatta’ e ‘Eufrasio - un uomo al femminile’ dell'autrice Palma Silvestri. Presenta la Dott.ssa Daniela Bruno. Federazione Operaia Sanremese, ingresso libero

18.30. Sanremo Music Street Festival nel Centro Cittadino



19.00. 5° torneo di tennis organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età e finalizzato all’acquisto di un cane guida per non vedenti. Campi del Tennis Club Sanremo e Ospedaletti, fino all’11 luglio (iscrizioni al 338 136932)



19.00. Per la rassegna ‘I concerti di Villa Nobel, Estate in Villa’ (7ª edizione), concerto dal titolo ‘Romanticamente’ con Mattia La Spina (violino) e Davide Marcati (pianoforte). Musiche di Schumann, Franck, Strauss. Villa Nobel (più info)

21.00. Spettacolo per bambini ‘Gioco Fiaba - Cavoli a merenda’ a cura dell’Associazione Culturale Talea. Piazza Borea d'Olmo



21.00. Rassegna musicale ‘Estate al Porto’ a cura di Confartigianato Sanremo al Porto Vecchio (luglio, agosto, settembre)

IMPERIA

8.00-15.00. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)

21.00. Musica al Santuario - concerto per pianoforte E. Holmegaard Nielsen. Santuario N.S. Grazie Montegrazie



21.15. Teatro e cabaret si incontrano in una serata dalle mille sfaccettature, con racconti, interpretazioni, risate e buona cucina con Renato Donati e Enrico Luparia. Via XX settembre 14 al Punto di Ristoro, info e prenotazioni 347 0091487



21.30. Per la rassegna ‘Incontri a Imperia’ condotta dai giornalisti Lucia Scajola e Roberto Arditti, Paolo Del Debbio e Paolo Mieli intervengono sui rispettivi libri ‘Siamo tutti filosofi senza saperlo’ (Piemme) e ‘Fiamme del passato’ (Rizzoli). Banchina Aicardi, serata gratuita aperta a tutti

VENTIMIGLIA

9.00-23.00. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41



21.00. Conferenza sulla Via del Sale della Val Nervia con relatori la Prof.ssa Beatrice Palmero, Andrea Eremita e il Dott. Romeo. Salone Sant'Agostino

21.15. Conversazione corredata da videoproiezione a cura di Danila Allaria e Ivano Ferrando dedicata al confronto fra le incisioni rupestri della Valle delle Meraviglie con quelle della Valcamonica. Museo Civico Archeologico iGirolamo Rossi’, Via Verdi 41, ingresso gratuito



21.15. ‘HanburycheSpettacolo!’: concerto musicale tributo a Sting ‘Among the fields of gold" ACOUStING Project’ con Nadia Fascina (violoncello), Marco Boeri (chitarra), Enzo Cioffi (batteria). Giardini Botanici Hanbury, corso Montecarlo 43 (12 euro), info e prenotazioni 338 6273449



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

18.00-23.00. Mostra ‘L'Arte Fiorisce ai Giardini Monet (8ª edizione) organizzata dall'Accademia Balbo con la partecipazione di oltre 30 artisti locali, nazionali e internazionali. Nel tardo pomeriggio e nelle serate saranno proposti diversi eventi di musica, performance e laboratori creativi. Via Lamboglia 3, fino al 5 luglio



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Macumba kidz alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

21.30. ‘Balliamoci l’Estate: animazione musicale e tanto divertimento con Gianni Rossi. Rotonda S. Ampelio



OSPEDALETTI



19.00. ‘E...state in forma’: eventi a rotazione in piazza IV (tutti i venerdì fino a fine agosto)



19.00. 5° torneo di tennis organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età e finalizzato all’acquisto di un cane guida per non vedenti. Campi del Tennis Club Sanremo e Ospedaletti, fino all’11 luglio (iscrizioni al 338 136932)

21.30. Musica In Pista sulla Pista ciclabile



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Torneo Open di Tennis a cura degli Amatori Tennis Armesi ad Arma, fino al 6 luglio



21.30. ‘Tributo ai Pooh’: Serata Musicale in Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Ballo Liscio con l’Orchestra Giuliano e i Baroni. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

17.00. Torneo di Burraco per le vie del borgo a cura della Proloco in collaborazione con i Lions. Piazza Baden Powell

21.30. Spettacolo ‘Nadlijas Oriental Dance’ in Piazza Baden Powell

DIANO MARINA



21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

21.00. Concerto ‘Un Viaggio Italiano tra Note ed Emozioni’ con la band ‘I BluCobalto’ al Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



18.00. Divertimento e Street Food con Fiore eventi. Piazza Torre Santa Maria, fino al 6 luglio

CERVO

10.00-16.00. Patatrac: Campus Musicale Coreutico (laboratorio). Oratorio di Santa Caterina, fino al 4 luglio



21.30. ‘C’era una volta Ennio… Morricone’: concerto con Diego Trivellini (musicista), Giulia Isnardi (voce) e corpo di ballo. Piazza dei Corallini

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

22.00. Autunnonero Ghost Tour Dolceacqua’: itinerario notturno alla scoperta del lato oscuro del borgo dei Doria. Ritrovo nel Centro Storico, prenotazione obbligatoria (info e prenotazioni a questo link)



PERINALDO

11.00-17.00. Mostra di Pascal M. Colpin-Gucat dal titolo ‘Papillon’. Oratorio di San Benedetto, fino al 12 luglio (dal mercoledì alla domenica)

16.30. Lorenzo Sicignano presenta ‘La grafica e la comunicazione delle missioni spaziali’ e Giancarlo Vignale presenta ‘Ricostruire il passato: storia della ricostruzione del telescopio di Cassini’. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

18.00. Per la 4ª Rassegna Letteraria 2025 ‘Seconda Stella a Destra… libriamoci tra Profumi e Sapori di Perinaldo…’, Alex Ezra Fornari presenta ‘URI’ con Paola Maccario. Musica a cura di Giovanni e Giuseppe Norberti al violino + Esposizione di Linda Mc Cluskey. Biblioteca Comunale, ingresso gratuito

18.00. Presentazione dei libri ‘Mariamatta’ e ‘Eufrasio - un uomo al femminile’ dell'autrice Palma Silvestri. Presenta la Dott.ssa Daniela Bruno. Sala della Biblioteca comunale, ingresso libero

21.30. Osservazione della Luna attraverso la riproduzione del telescopio di Cassini (su prenotazione)

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER



21.00-23.00. Jazz au Château 2025: concerto Soul Feet, per Aurélien Lehmann. Place du Docteur Maurel della Città alta (più info)



CANNES



22.00-22.30. Festival d’Art Pyrotechnique: Voci di fuoco a cura di Goteborgs FyrverkeriFabrik (Svezia). Baie de Cannes (più info)



MONACO

18.30-23.30. Carnaval U Sciaratu: dalla Place du Palais ai vicoli di Monaco-Ville con Sfilate di carri allegorici, Laboratori di trucco, spettacolo, Scultori di palloncini, Popcorn e zucchero filato, Gran ballo presentato da un DJ nella Piazza del Municipio alle ore 22.00 (più info)



SABATO 5 LUGLIO

SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00. ‘Flor De Tango Festival’: esibizioni, stage, tango, milonga. Villa Ormond, fino al 6 luglio (più info)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



17.30 & 20.30. Per i Festeggiamenti Parrocchiali di San Siro 2025, Rosario e Vespri, a seguire alle ore 18.15 triduo di preparazione alla Solennità di San Siro con Celebrazione Eucaristica in Basilica (h 17.30) + dalle 19.30 Serata gastronomica e danzante in piazza San Siro, musica con l'orchestra Rita e gli Evergreen. Piazza San Siro

18.00-01.00. Love Gineration, il Festival del Gin a Sanremo: evento imperdibile per gli amanti del distillato con un vasto assortimento di gin per scoprire le tendenze più innovative e le tecniche di miscelazione che stanno rivoluzionando il mondo del gin. Villa Nobel, ingresso gratuito e tutti i drink saranno acquistabili al costo di10 euro

18.30. Sanremo Music Street Festival nel Centro Cittadino



19.00. 5° torneo di tennis organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età e finalizzato all’acquisto di un cane guida per non vedenti. Campi del Tennis Club Sanremo e Ospedaletti, fino all’11 luglio (iscrizioni al 338 136932)



20.00. Apertura dei Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)

21.00. Rassegna musicale ‘Estate al Porto’ a cura di Confartigianato Sanremo al Porto Vecchio (luglio, agosto, settembre)



IMPERIA



10.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



11.30. Incontro con Fabio Natta dal titolo ‘Quattro passi ad Oneglia, itinerari nella storia’. A cura del Club di Conversazione. Bar Riviera in Calata Cuneo 53, partecipazione gratuita

15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)

19.00. 38° Festa della Bandiera Argentina - Notte Bianca a cura del Circolo Manuel Belgrano. Costa D'Oneglia



21.30. Per la rassegna ‘Incontri a Imperia’ condotta dai giornalisti Lucia Scajola e Roberto Arditti, show di Giuseppe Cruciani, autore, voce e volto de La Zanzara, la trasmissione cult di Radio 24, che prenderà spunto dal suo libro ‘Ipocriti!’ (Cairo), una riflessione irriverente sulle contraddizioni del politicamente corretto nel mondo della politica, dello spettacolo e della cultura. Banchina Aicardi, serata gratuita aperta a tutti



VENTIMIGLIA

9.00-12.30. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

11.00. Mostra di Pittura ‘Ventimiglia con gli occhi dei suoi artisti’ a cura della ‘Cumpagnia d'i Ventemigliusi’. Chiostro di Sant'Agostino

17.00. Presentazione del libro ‘Le Chiese frazionali di Ventimiglia’ di Veneziano Bernardino. Salone di Sant'Agostino

21.00. Saggio di danza di fine anno del White Rabbit Art Studio. Belvedere Resentello

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.30. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Total body workout alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

9.20. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

18.00-23.00. Ultimo giorno della mostra ‘L'Arte Fiorisce ai Giardini Monet (8ª edizione) organizzata dall'Accademia Balbo con la partecipazione di oltre 30 artisti locali, nazionali e internazionali. Nel tardo pomeriggio e nelle serate saranno proposti diversi eventi di musica, performance e laboratori creativi. Via Lamboglia 3

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



19.00. Presentazione libro ‘L’arte di andarsene. Capire il bullismo e creare il proprio capolavoro’ di Matteo Filipponi, imprenditore e personal trainer. Al termine della presentazione del libro e del dibattito seguirà un rinfresco. Evento a cura della Fondazione l’Uomo e il Pellicano. Sede della locale Protezione Civile in via Regina Margherita 53

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

OSPEDALETTI



19.00. 5° torneo di tennis organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età e finalizzato all’acquisto di un cane guida per non vedenti. Campi del Tennis Club Sanremo e Ospedaletti, fino all’11 luglio (iscrizioni al 338 136932)

21.30. Per Musica In Piazza, Pavarotti & Friends nel 90° dalla nascita del M. Pavarotti con Vitaliano Gallo e Maria Cristina Noris. Piazzetta Sant’Erasmo

TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Torneo Open di Tennis a cura degli Amatori Tennis Armesi ad Arma, fino al 6 luglio

20.00. Travelling Blues Festival (4ª edizione )con Morblus, Blind Rats e Gianluca De Palo Band: grande musica nel solco del blues con contaminazioni doo-wop, gospel, New Orleans funk e rock. Ex Mercato Coperto a Taggia

RIVA LIGURE

21.30. Musica Pop/Rock con la UnoBand. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Concerto musicale a cura della ‘Lucio Battisti Tribute Band’. Piazza Scovazzi



SAN LORENZO AL MARE



19.30. ‘Vini d'Amare’: percorso con postazioni dedicate ai singoli vitigni, Vermentino, Pigato, Rossese e Ormeasco, presidiate dalle guide di AIS (Associazione Italiana Sommelier) e allestite nei punti di pregio del centro storico, dove poter degustare e scoprire le qualità dei vini di numerose cantine esclusivamente del territorio ligure e cibi abbinati, inoltre una Piazzetta dedicata alla scuola di degustazione guidata. Entrata libera con il bicchiere a pagamento. Cassa presso Via Sclavi e partenza da Piazza Garibaldi (locandina)

DIANO MARINA



10.00. Visita guidata alla scoperta della millenaria storia del golfo dianese attraverso i tanti reperti del museo. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

21.30. Evento ‘Diano sottoMarina’ con immagini e racconti del mare, a cura di associazione InfoRmare, al Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



18.00. Divertimento e Street Food con Fiore eventi. Piazza Torre Santa Maria, fino al 6 luglio

21.15–22.45. Spettacolo gratuito per bambini in Piazza Torre Santa Maria

CERVO

20.00-23.00. Patatrac: Campus Musicale Coreutico (laboratorio). Castello dei Clavesana



21.30. ‘Cervo ti Strega’, prima presentazione ufficiale in Italia del libro incoronato dal ‘Premio Strega’ 2025 con la partecipazione dell'autore o autrice che incontrerà il grande pubblico per raccontare il suo romanzo e il cammino che lo ha condotto al riconoscimento più ambito della narrativa italiana. Condurre la serata, ideata e curata da Francesca Rotta Gentile, Monica Giandotti, giornalista e conduttrice Rai. Piazza dei Corallini (più info)



ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



DOLCEACQUA

19.45-23.15. Ebbri di Stelle: visita cantina, picnic sul prato con prodotti a KM zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Cantina Altavia, Località Arcagna, prenotazione e informazioni: 380 4703395

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Festa della Montagna: escursioni guidate sulle tracce degli antichi insediamenti del borgo + Angolo delle letture di montagna + Canti Locali, Popolari e Spontanei + Spazio Aziende Agricole + Presentazioni di Libri + Spazio Artigiani + Ginnastica all'aria aperta + Escursioni in bike/e-bike + Street food di paese a cura della Pro Loco e delle Attività del Borgo + Show cooking 'La Raviöra De.Co. + Spazio outdoor (il programma a questo link)

PERINALDO

11.00-17.00. Mostra di Pascal M. Colpin-Gucat dal titolo ‘Papillon’. Oratorio di San Benedetto, fino al 12 luglio (dal mercoledì alla domenica)

21.00. ‘Giò il Mago delle Stelle’: pièce dedicata a Giandomenico Cassini nel 400esimo anniversario dalla nascita interpretata dall’attore Oreste Valente, per la regia della prof.ssa Stefania Sandra con il gruppo teatrale del Liceo Cassini. Sacrato della chiesa parrocchiale, ingresso è libero e gratuito sino all’esaurimento di posti disponibili



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



20.00-22.30. Mostra personale ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’ di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, sabato e domenica fino al 10 agosto

20.00. Sagra dei Ravioli: serata enogastronomica danzante con l’Orchestra ‘Domenico Cerri’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



VILLA FARALDI



21.00-23.00. ‘La Selvatica Grazia’: mostra aperta dell’artista Else Leirvik + intervento musicale di Andreas Wetås Jara (violoncello) ed Elisabeth Wetås Jara (violino) + rinfresco a cura dell'associazione Tovo nell Cuore. Atelier Santa Caterina, fino al 13 luglio



FRANCIA

MONACO



20.30. Monte-Carlo Summer Festival 2025: Concerto ‘Goldmen’: vibrante omaggio alla leggenda vivente Jean-Jacques Goldman a sostegno dell'organizzazione benefica Fight Aids Monaco. Salle des Etoiles (più info)





DOMENICA 6 LUGLIO

SANREMO



9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre

11.00. ‘Flor De Tango Festival’: esibizioni, stage, tango, milonga. Villa Ormond (più info)

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



19.00. 5° torneo di tennis organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età e finalizzato all’acquisto di un cane guida per non vedenti. Campi del Tennis Club Sanremo e Ospedaletti, fino all’11 luglio (iscrizioni al 338 136932)

17.30. Per i Festeggiamenti Parrocchiali di San Siro 2025, Triduo durante la S. Messa: Rosario e Vespri, a seguire alle ore 18.30 triduo di preparazione alla Solennità di San Siro con Celebrazione Eucaristica in Basilica. Piazza San Siro

20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)

21.00. Rassegna musicale ‘Estate al Porto’ a cura di Confartigianato Sanremo al Porto Vecchio (luglio, agosto, settembre)

21.00. Spettacolo per bambini ‘In piazza si balla tra le bolle -Baby Dance’. Piazza Borea d'Olmo

21.00. Vox Onus Festival (14ª edizione): esibizione del ‘Vox Onus Duo’, Il salotto musicale nell’Europa del Settecento. Magazzini di Ponente del Forte di Santa Tecla

21.30. Per ‘Sanremo Summer Symphony 2025’ (4ª edizione), ‘Allegra Fantasia’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Bruno Bozzetto, maestro indiscusso del cinema d’animazione italiano. Auditorium Franco Alfano (link al programma e biglietteria)



IMPERIA

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)

21.15. 'Meraviglioso', parole e musica nel ricordo di Domenico Modugno, con Ersilia Ferrante, Giuseppe Alfano, Andrea Guastaferro, Marco Moro e Daniele Ducci. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 320 2127561

21.30. Per la rassegna ‘Incontri a Imperia’ condotta dai giornalisti Lucia Scajola e Roberto Arditti, Maurizio Molinari, già direttore de La Repubblica e tra i massimi esperti italiani di geopolitica, si confronterà con Michele Brambilla, direttore de Il Secolo XIX, in un dialogo sullo scenario mondiale sempre più complesso e instabile, come racconta nel suo ultimo libro ‘La nuova guerra contro le democrazie’ (Rizzoli). Banchina Aicardi, serata gratuita aperta a tutti

VENTIMIGLIA

21.00-23.00. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41

21.00. ‘Musica alla Marina - Classica & Azzurro Swing’: concerto di Elisabeth Nielsen e Claudia Sasso. Anfiteatro Cala del Forte, ingresso gratuito

21.00. Tributo a Lucio Battisti: concerto di Beneficenza con i Nuovi Solidi. Belvedere Resentello



VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 15 settembre

21.20. Cinema all’aperto: proiezione film ‘La guerra dei nonni’ Giardini Lowe, ingresso gratuito

OSPEDALETTI



19.00. 5° torneo di tennis organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età e finalizzato all’acquisto di un cane guida per non vedenti. Campi del Tennis Club Sanremo e Ospedaletti, fino all’11 luglio (iscrizioni al 338 136932)



21.30. È Tempo di Libri: rassegna Letteraria con ospite Massimo Polidoro. In collaborazione con la Libreria Ubik di Sanremo. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Torneo Open di Tennis a cura degli Amatori Tennis Armesi ad Arma, fino al 6 luglio



10.00-19.00. Fiera Promozionale ‘Arma Summer Shopping’ in Via Boselli e Via Cornice ad Arma

12.00. Festeggiamenti in onore di Sant'Ao: benedizione degli animali, partenza Piazza Santissima Trinità e sfilata in Via Soleri a Taggia



21.30. Serata Divulgativa sul Santuario Pelagos a cura dell'associazione ‘Delfini del Ponente’. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE

21.00. Spettacolo di Musica Italiana con Simona Lanteri in Via Martiri della Libertà Lato Levante

DIANO MARINA

8.00-19.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato nel centro cittadino

21.00. Dalla Spiaggia alle Stelle: osservazioni astronomiche guidate dalla spiaggia dell'Hotel Caravelle con possibilità di ammirare da vicino gli oggetti celesti (nebulose, ammassi stellari, stelle doppie) visibili durante le limpide notti d'estate (5 euro). Gradita prenotazione con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



21.30. ‘La Corrida della Domenica’ a cura di associazione Vivi La Riviera al Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

18.00. Divertimento e Street Food con Fiore eventi. Piazza Torre Santa Maria



ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

CIVEZZA



18.00-19.30. ‘Sguardi Contemporanei’: 3ª mostra collettiva d'arte contemporanea CreAzione Donna con le Artiste e illustratrici: Tamara Casula, Flavia Damiano-Effe, Claudia di Mario, Giovanna Franco, Asia Luberti, Serena Mandrici, Anna Maria Mazzini, Daniela Mencarelli Hofmann, Sara Paglia, Chiara Pelizzi, Catalina Yaryes. Sala Polivalente, Forum Gianmarco Ricca, fino al 13 luglio

18.30. Presentazione del romanzo ‘Verde mare, blu profondo’ di Daniela Mencarelli Hofmann (2023, Golem Edizioni). Il libro racconta la storia di una bambina che scappa dalla guerra e di una madre che lotta per la malattia del figlio, due destini che si incontrano regalando un messaggio di speranza. Intervista di: Gabriella Benedetti. Lettura di: Francesca Mareri. Sala Polivalente, Forum Gianmarco Ricca



DIANO ARENTINO



4.00. Trekyoga: escursione all’alba con salita al Pizzo d’Evigno in compagnia della guida GAE Davide Fornaro. Partenza dal Centro sportivo sociale Aldo Trucco in via IV Novembre, prenotazione obbligatoria al 340 2440972



DOLCEACQUA

15.00. Visita guidata: passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione di prodotti tipici. Info e prenotazioni: +39 0184 206 666



MOLINI DI TRIORA



18.00. Sagra du Rezegnun, torta salata con ripieno di verdure e salsiccia tipica del paese che ha ottenuto nel 2023 per prima la DE.CO.: la gastronomia offre anche le sue altre specialità, quali ravioli, coniglio alla ligure, rostelle, patatine e dolci. Il pomeriggio sarà allietato dall’orchestra Cristian e le Luna Nuova. Frazione Andagna (più info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Festa della Montagna: escursioni guidate sulle tracce degli antichi insediamenti del borgo + Angolo delle letture di montagna + Canti Locali, Popolari e Spontanei + Spazio Aziende Agricole + Presentazioni di Libri + Spazio Artigiani + Ginnastica all'aria aperta + Escursioni in bike/e-bike + Street food di paese a cura della Pro Loco e delle Attività del Borgo + Show cooking 'La Raviöra De.Co. + Spazio outdoor (il programma a questo link)

PERINALDO

10.00. Nell’ambito dell’Anno Cassiniano (1625-2025) il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena organizza la commemorazione ‘Celebrando il 400° anniversario dalla nascita di Giovanni Cassini, l’astronomo del Re di Francia Luigi XIV’ + conferenza a cura del giornalista e divulgatore storico Andrea Carnino sul legame tra i Savoia e il Ponente Ligure. Sala Consiliare del Municipio, in Piazza S. Antonio 1

11.00-17.00. Mostra di Pascal M. Colpin-Gucat dal titolo ‘Papillon’. Oratorio di San Benedetto, fino al 12 luglio (dal mercoledì alla domenica)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



18.00-20.00. Mostra personale ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’ di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, sabato e domenica fino al 10 agosto

18.00. ‘Il mare è sempre quello’: terzo talk nell’ambito della mostra ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’ con Massimo Alfano, Presidente Museo della Marina di Carmagnola, pittore di Marine, e Luca Valentini, Scrittore e ricercatore, autore de ‘Il Gambero Psichedelico’, Atenedizioni. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2

TRIORA

10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VILLA FARALDI



21.00-23.00. ‘La Selvatica Grazia’: mostra aperta dell’artista Else Leirvik. Atelier Santa Caterina, fino al 13 luglio

21.00. Passeggiata storico-artistica: ‘La Selvatica Grazia’ e ‘Dokumentazione artistiche e la storia Norvegia a Villa Faraldi’ + visita guidata alle mostre e al borgo. Atelier Santa Corona

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese





