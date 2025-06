Andrea Moraglia e Modestino Felicello al Pietra Ligure: la Sanremese ringrazia loro e la società savonese

La Sanremese Calcio, nella persona del Presidente Alessandro Masu e del Responsabile del Settore Giovanile Vincenzo Stragapede, desiderano ringraziare pubblicamente Andrea Moraglia e Modestino Felicello per l’impegno e la professionalità dimostrata durante la stagione e nello stesso tempo ringraziano la Società del Pietra Ligure per la riservatezza con cui si è conclusa la trattativa per l’arrivo a Pietra del duo Moraglia-Felicello.

"Felici di poter collaborare con società serie che rispettano tempi e modi di annunciare tesserati non ancora liberi".