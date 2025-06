San Biagio della Cima: nel prossimo fine settimana la prima edizione del torneo di calcetto '8Luoghi'

Si svolge sabato e domenica prossima, al San Biagio Sport Center di San Biagio della Cima, la prima edizione del torneo di calcetto ‘8luoghi - sport, passione e comunità’.

L’appuntamento è fissato tra le 17 e le 23, in via Provinciale. Un evento aperto a tutti gli appassionati di calcio, pensato per promuovere lo sport come occasione di incontro, socialità e condivisione. Le squadre si sfideranno in due giornate ricche di emozioni, all’insegna della competizione, del divertimento e del fair play.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento di partecipazione attiva e coesione sociale nel territorio. CME Tasselli Srl, Tesorini Srl, Anfosso Agraria, Carpentieri Organization, Cellular Mode, Venere Relax Spa e Sporting VIP si affronteranno con la formula di due gironi all’italiana, seguiti da semifinali e finale, per decretare la squadra vincitrice.