Petanque: il Ventimiglia perde in casta dalla Costigliolese e perde la qualificazione alla finale nazionale

Nell'incontro decisivo per la qualificazione alla finale per il titolo italiano, la Petanque Ventimiglia fallisce il tentativo, perdendo sui propri campi contro la Costigliolese, che si è rivelata in gran forma rispetto alle locali come dimostra il punteggio finale. I risultati della gara, lo dimostrano: 3 vittorie, contro le 6 delle ospiti.

Questi i parziali. Nel primo turno di gare, parità; col successo delle locali con la coppia Simona Bagalà e Rosina Greco per 13-5. Dopo il secondo turno , vanno in vantaggio le ospiti che allungavano ulteriormente le distanze dopo il terzo turno portandosi sul 4-8. In questo turno, la vittoria ha arriso solo a Simona Claps nell'individuale per 12-10. Nell'ultimo turno di gare, il quarto, le ventimigliesi avrebbero dovuto vincere tutti gli incontri per aggiudicarsi in extremis la qualificazione; ma di fatto, si registrava la sola vittoria di Simona Bagalà per 8-3 nell'individuale. Delusione, quindi, sopratutto per aver perso nettamente le due gare a terne che hanno determinato l'andamento dell'incontro.

Sfuma così, per il team ventimigliese, la possibilità di ripresentarsi come lo scorso anno, alla finale nazionale a cui parteciperanno invece l'outsider Costigliolese contro la favorita AB Genova.