16 partecipanti della provincia di Imperia alla partenza della 38a edizione della maratona Dles Dolomites-Enel

Mancano pochi giorni alla 38° edizione della Maratona dles Dolomites-Enel, prevista per domenica prossima. Gli 8.000 partecipanti si sfideranno su alcuni dei passi dolomitici, che hanno fatto la storia del ciclismo italiano: Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola. La partenza avviene come ormai di consueto alle 6.30 da La Villa, mentre l’arrivo è a Corvara. Tre i percorsi in cui si snoda la corsa: Lungo di 138 km e 4230 mt. di dislivello, Medio di 106 km e 3130 mt. di dislivello e Sella Ronda di 55 km e 1780 mt. di dislivello.

Tra passi e pedalate, fatica e meraviglia, la voglia di esserci, partecipare e incontrarsi non manca mai. Anche quest’anno la Maratona dles Dolomites – Enel si conferma appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati di ciclismo, ma anche per volti noti dello spettacolo e dell’imprenditoria, dall’Italia e dall’estero. A rendere ancora più speciale la 38ª edizione è la presenza di grandi campioni: su tutti il superospite Peter Sagan, affiancato da ex ciclisti professionisti del calibro di Miguel Indurain, Vincenzo Nibali, Paolo Bettini, Gianni Bugno, Filippo Pozzato, Daniel Oss, Fabio Aru e Alan Marangoni. Non manca la rappresentanza di altri sportivi d’eccezione come Fabio Cannavaro, Fabrizio Ravanelli, Mattia Casse, Manfred Mölgg, Hervé Barmasse e Cristian Zorzi. Il gruppo di industriali e imprenditori quest’anno sarà composto da Francesco Carione (Gazzetta dello Sport), Matteo Arcese (Arcese Trasporti), Pierluigi Alessandri (Technogym), Nicola Lanzetta (Enel), Fausto Pinarello (Pinarello), Laura Colnaghi (Carvico), Emilio Mussini (Panaria Group), Uberto Fornara (RCS Group), Max Ciociola (Musixmatch), Massimo Beduschi (GroupM), Ivan Glasenberg (Pinarello), Alberto Cremonese (Castelli), Angelo Gotti (Kask), Pierluigi Cocchini (Rinascente) ed Eric Min (Zwift). Nella lista dei partenti figurano anche volti noti del giornalismo e dello spettacolo come Paolo Kessisoglu, Giovanni Bruno e Pier Bergonzi.

Per chi raggiunge il traguardo della Maratona, l’emozione prosegue con la consegna di una medaglia, autentica testimonianza che racchiude la bellezza delle Dolomiti e la maestria artigianale. Ogni medaglia rappresenta il ricordo concreto di un’esperienza vissuta tra fatica, emozioni e natura. Per l’edizione 2025, ispirata al tema della luce, la creazione delle medaglie trae origine dal suggestivo fenomeno dell’Enrosadira, che al tramonto tinge le cime di rosa e arancio. Materiali selezionati con cura danno forma a questi pezzi unici: tavole di legno di cirmolo e sabbia di pietra rossa raccolta ai piedi del Sas dla Crusc.