Daniele Pescara Consultancy protagonista all'evento per Master Partner del Network24Ore a Milano

Il 19 giugno 2025, una rappresentanza della Daniele Pescara Consultancy ha partecipato a un evento riservato ospitato presso il MUDEC – Museo delle Culture di Milano. L’iniziativa, promossa dal Network24Ore, ha coinvolto un numero selezionato di realtà italiane d’eccellenza nell’ambito della consulenza avanzata, della governance aziendale e della formazione di alto livello. Si è trattato di un’occasione unica per favorire il confronto tra professionisti che condividono una visione orientata all’innovazione e alla responsabilità d’impresa.

Arte contemporanea e ispirazione professionale

La giornata si è aperta con un’esplorazione guidata della mostra “Dal muralismo alla street art. MUDEC Invasion”, offrendo ai partecipanti un’esperienza artistica suggestiva, capace di stimolare nuove prospettive.

A seguire, i Master Partner hanno preso parte a un laboratorio esperienziale sul concetto del viaggio, inteso come percorso evolutivo nel business e nella consulenza.

Un’occasione per riflettere su traiettorie personali e professionali in modo creativo e condiviso.

Un riconoscimento per l’eccellenza nella compliance

La partecipazione della Daniele Pescara Consultancy ha rappresentato una conferma del prestigio ottenuto a livello internazionale nel campo della compliance antiriciclaggio, della consulenza patrimoniale e delle strategie internazionali.

Lo Studio, guidato da Daniele Pescara, è oggi punto di riferimento in Italia e all’estero per aziende che desiderano strutturarsi in modo conforme, efficace e sostenibile.

L’invito a questo evento testimonia il valore attribuito al metodo e alla reputazione dello Studio.

Un brindisi all’eccellenza tra colleghi

La giornata si è conclusa con un momento conviviale di alto livello: un aperitivo presso il MUDEC Bistrot, insignito di tre stelle Michelin sotto la direzione dello chef Enrico Bartolini.

In questa elegante cornice, il CEO del Gruppo 24Ore, Dott. Silvestri, ha salutato i presenti, ringraziando ciascun partner per l’impegno nel contribuire al rafforzamento dell’etica, della legalità e della qualità nei servizi professionali.

Appartenere a una rete di valore

Essere riconosciuti come Master Partner del Network24Ore significa accedere a un ecosistema esclusivo di competenze, visione strategica e opportunità relazionali.

I consulenti coinvolti sono selezionati per il loro impatto positivo sul tessuto economico nazionale e per la capacità di affiancare imprese e istituzioni nei processi di crescita e trasformazione.

Un network d’élite dove la qualità dei servizi e la credibilità personale rappresentano criteri imprescindibili.

Daniele Pescara Consultancy: soluzioni globali per il futuro delle imprese

Con sedi operative tra Italia, Svizzera e Emirati Arabi Uniti, e un team composto da oltre 40 esperti, la Daniele Pescara Consultancy è sinonimo di professionalità, visione internazionale e tutela patrimoniale.

Dagli aspetti normativi alla pianificazione strategica, lo Studio si distingue per il supporto su misura rivolto ad aziende che desiderano espandersi in sicurezza e conformità.

Per scoprire di più: visita www.danielepescaraconsultancy.com





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.