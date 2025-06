Pian di Poma, il tassello mancante: conto alla rovescia per il destino del palazzetto

Per un tassello piazzato, ancora uno importante aspetta di vedere la luce: durante la presentazione della nuova area sportiva di Pian di Poma e degli spogliatoi, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha parlato anche della situazione del palazzetto dello sport, rimarcando quanto recentemente dichiarato ai microfoni di Sanremonews durante "L'intervista".

"Sul palazzetto a luglio ci saranno delle novità - dichiara il sindaco - perché il comitato tecnico che è stato nominato, composto da un membro del Comune, un membro dell'impresa e un membro esterno dovrà dire fino a che punto il Comune può spingersi a elargire rispetto alla somma richiesta dalla società capofila. Se ci diranno che possiamo spendere una cifra idonea perfetto, altrimenti troveremo altre soluzioni".

Procedere secondo le volontà del Comune, sostituire la ditta o ricorrere a un nuovo bando d'appalto: sono queste le strade che si prospettano all'amministrazione e per cui già la prossima settimana potrebbe essere decisiva (o al limite l'inizio della successiva), nella speranza di sbloccare un cantiere che ormai da circa due anni non vede passi in avanti.

Il conto alla rovescia per conoscere il destino del palazzetto dello sport è ormai agli sgoccioli: 3,2 milioni è la cifra che al momento balla, legata alle varie difficoltà che si sono abbattute sul cantiere e e che il Comune non ritiene di sobbarcarsi. E che, almeno per il momento (sperando che da luglio non sia più così), lascia l'area di Pian di Poma ancora senza uno tra i tasselli più importanti, per riportare la vecchia area dello sport a un nuovo capitolo.