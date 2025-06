(Adnkronos) -

Lando Norris su McLaren conquista la pole position del Gp d'Austria di Formula 1, ma la notizia è il secondo posto di Charles Leclerc alla fine delle qualifiche. Per il monegasco, gran prestazione in qualifica a Spielberg e bella iniezione di fiducia per il Gran Premio di domani, domenica 29 giugno. Dietro di lui l'altra McLaren di Oscar Piastri, che si piazza davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Settimo il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull.