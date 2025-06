Sanremo: verso la conclusione il torneo internazionale di tennis ITF Masters MT400 (Foto)

Si avvia verso la conclusione il torneo internazionale di tennis ITF Masters MT400 che si è tenuto sui campi in terra rossa del circolo Tennis Sanremo, per giocatori di tutte le categorie di età dai 35 ai 90 anni. Nel tempo il torneo è cresciuto ed è passato ad essere da un semplice torneo di tennis ad evento turistico di primo piano, in grado di attirare giocatori da tutto il mondo.

Purtroppo questa edizione è stata funestata dalla perdita di uno dei giocatori più rappresentativi, quel Carlo Sergio, anno di nascita 1933, che dal 1945, quindi dall’età di 12 anni, ha ininterrottamente, per 79 anni, lavorato e giocato all’interno del circolo Tennis Sanremo, prima come aiutante, poi come addetto alla manutenzione dei campi, in seguito come maestro, da ultimo come palleggiatore a beneficio dei suoi affetti più stretti, sempre guidato dalla passione e dall’amore per il circolo che considerava come la sua seconda casa. Ben due le sue partecipazioni al torneo nel tabellone degli over 90 con una vittoria all’attivo nel 2024 in finale contro un altro monumento del circolo, Carlo Mager, età 97 anni e zio del campionissimo Gianluca Mager, anno di nascita 1994, best ranking ATP n.62.

Questa edizione del torneo ha visto una massiccia presenza di giocatori stranieri, ben 19 le nazionalità rappresentate, con anche tante vittorie di prestigio.

Sui campi del circolo di Ospedaletti si è disputata la finale over 85 maschile che ha visto il successo del francese Gilbert Andoire su Renzo Cimiotti, il fondatore del circolo, con il punteggio di 6/4 6/2.

Nel tabellone over 55 maschile il francese Nicolas Riquier si è imposto sullo statunitense Mark Brooks con il punteggio di 6/2 6/4. A difendere i colori locali il dianese Adriano Basso, già detentore del titolo, che si è confermato nel tabellone over 65 in una partita molto combattuta contro Claudio Maraffio con il punteggio di 6/3 6/7(5) 11/9. Grande prestazione anche per la giocatrice di casa Mara Giorgi che ha battuto la russa Marina Pilipenko con il punteggio di 6/3 6/0.

Apprezzamenti generali per i due circoli ospitanti, quello di Sanremo e quello di Ospedaletti, per la qualità delle strutture e la disponibilità del numeroso staff, tra tutti Alessandro Provasi giudice arbitro e Massimo Salvatico addetto alla manutenzione dei campi, con l’impegno per tutti di ritrovarsi nell’edizione invernale che si terrà a cavallo dell’anno nuovo.