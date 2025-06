Ventimiglia ostaggio dei parcheggi selvaggi: un grido d'allarme da un cittadino

"Buongiorno sono un residente di Ventimiglia e abito qui da 20 anni.

Ogni anno la stessa storia, passaggi bloccati, non si può passare ne con i passeggini e neanche i disabili. Qualche anno fa la polizia municipale quando la chiamavo mi diceva che non poteva fare le multe perché non c'era un cartello di divieto di parcheggio. Così con all'epoca il sindaco Gaetano Scullino lo avevo contattato e aveva fatto mettere il cartello. E avevano fatto le prime multe, sono almeno più di due anni che passa la polizia municipale e non fa mai multe.

Nella vicina Francia hanno messo dei parcheggi con disco orario e anche fuori città tutti i parcheggia pagamento, da noi in passeggiata mare non paga nessuno e i turisti fanno quello che vogliono. Voglio vedere se i francesi che vengono da noi provino a parcheggiare la macchina fuori da un parcheggio non delimitato, sicuramente multa e dipende dove, anche la rimozione del veicolo. Camper che parcheggiano sovente dove non potrebbero, i giardini di via Nino Lamboglia con un degrado che è meglio lasciare stare. Mi sembra il quartiere che non frega niente a nessuno tranne quello di prendere i soldi per le tasse. Non penso che comunque cambierà mai niente qui.



C.D.M.".