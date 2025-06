Virtus Sanremese, due colpi per la Prima Categoria: arrivano Miceli e Schillaci

Nel solco del rinnovamento tracciato, la Virtus Sanremese è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni di Armando Miceli e Mattia Schillaci.

Miceli, in arrivo dall’Argentina Arma, è un giocatore che ha militato stabilmente in categorie superiori e ha accolto con entusiasmo il progetto della Virtus, accettando di scendere in Prima Categoria per dare il proprio contributo.

Schillaci, classe 2001, arriva con le credenziali di capocannoniere uscente con la maglia dell’Ospedaletti. È un atleta duttile, capace di ricoprire ruoli sia a centrocampo che nel tridente d’attacco, risultando spesso decisivo e risolutivo anche sui calci piazzati.

Le parole del direttore dell’area tecnica della prima squadra accompagnano questi nuovi innesti:

“Sono lieto di far parte di questa società perché percepisco una forte partecipazione emotiva, dettata dall’entusiasmo ma anche dalla consapevolezza che solo un lavoro minuzioso nella ricerca dei migliori elementi potrà trasformare questo cammino in un percorso di crescita concreto. E i nuovi innesti, Armando e Mattia, ne sono la chiara testimonianza.”

In chiusura, una nota di mercato: la dirigenza ha concluso anche un’altra importante trattativa, il cui esito sarà reso noto nei prossimi giorni.