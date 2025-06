Corradini Home ArmaTaggia, obiettivo in Serie D: “Vogliamo salire ancora di più”

L’avvicinamento al campionato di serie D 2025/2026 del Corradini Home ArmaTaggia continua spedito. Allenamenti estivi, un raduno pre-campionato sono i primi passi prima della preparazione vera e propria che scatterà a fine agosto. Dopo l’ottimo risultato del campionato scorso, concluso al 7° posto del girone senza affrontare i play-out e 14° posto su 24 squadre regionali, l’annata che sta per cominciare vede alcuni nuovi innesti per la partenza di alcune ragazze, che vanno a studiare fuori sede, nella formazione guidata anche per quest’anno dal coach Luca Ferrari sempre coadiuvato nello staff tecnico da Pietro Ravoncoli e Lorenzo Gallina.

Innesti che vanno a completare una rosa che è un mix di atlete di esperienza e giovani ragazze del vivaio che saranno a disposizione della squadra.

“Stiamo lavorando per creare un settore giovanile da poter far esordire in prima squadra, questo è l’obiettivo principale della società, anche se dopo anni di serie D sempre con risultati migliori, quest’anno cercheremo di fare un passo in più verso le posizioni alte di classifica.” Queste le parole del presidente Vincenzo Brunacci che lasciano trasparire la voglia, mai mancata, di migliorare di anno in anno, a piccoli passi in tutte le categorie, senza dimenticare la serenità e il divertimento delle ragazze.

L’allenatore Luca Ferrari: “Ringrazio la società che come ogni anno si dedica a tempo pieno a creare una squadra competitiva e a dare il supporto necessario per lavorare in serenità durante l’anno a noi tecnici e alle ragazze. Sicuramente cercheremo di migliorare la posizione in classifica dell’anno scorso, la squadra c’è, lavoreremo sodo per raggiungere gli obiettivi.”

Un ringraziamento doveroso va a tutti gli amici e sponsor che ci affiancano nel nostro cammino, non semplice, ma che ci regala grandi soddisfazioni.