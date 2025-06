Sanremo: musica sempre più protagonista nella città dei fiori, tra fine luglio e inizio agosto arrivano 'Bravo Jazz' e 'Rock in the Casbah'

Sono state presentate questa mattina a Sanremo due manifestazioni musicali storiche della città dei fiori. Si tratta di 'Bravo Jazz', giunto alla dodicesima edizione: una rassegna sempre più in grado di offrire uno spaccato musicale ampio ed internazionale nel mondo del jazz e della 26a edizione di 'Rock in the Casbah', sempre più centrale nel panorama artistico cittadino, legata ad un luogo che rappresenta il baricentro storico della città, sempre più deflagrante come le bombe del 1944 che hanno creato quell’isola-che-non-c’è, un luogo che non è piazza, non è anfiteatro, ma diventa uno stage naturale, nella zona di San Costanzo, nella Pigna.

“Fare Musica” nasce esattamente in questo luogo, che si sente cucito addosso, per prima ha creduto nella possibilità dell’arte intesa come opera di ricostruzione che per 26 anni è stata la cifra stilistica ricercata. La direzione artistica di Larry Camarda ha previsto un’importante cernita all’interno della musica cantautoriale, oltreché uno spaccato molto esaustivo del panorama musicale nella sua totalità e modernità.

Dopo l’inizio folgorante dello scorso anno con Ray Gelato, anche quest’anno la proposta di 'Bravo Jazz' vira prepotentemente verso la storia del sax americano con Scott Hamilton. Il jazz ha sempre trovato terreno particolarmente fertile nello stage di San Costanzo, sostenendo la particolarità di un luogo che sa farsi ascoltare e sa rendere emozioni. La direzione artistica di Enzo Cioffi si è mossa a 360 gradi cercando di ampliare le possibilità, coinvolgendo progetti Funk-Soul, Swing-manuche oltreché classiche Bop, questo per poter offrire la più alta varietà e qualità musicale possibile.

La programmazione di 'Bravo Jazz' scatta sabato 26 luglio con i 'Funkincasa': quasi un progetto situazionista che nasce dalle radici Funk-Soul per toccare attimi di cantautorato e contrappunti jazz. Il collettivo nato da Luigi BigG Arieta & SirJo Cocchi si sta sviluppando tra Sanremo, Milano e Nizza e mescola varie lingue, generi musicali (Funk, Soul, Cantautorato, Jazz) e generazioni di musicisti (dai 19 anni ai 50+): un'esperienza che unisce passato, presente e futuro. Big G Arieta - batteria e voce, SirJo Cocchi - tastiera e voce, Angelo Arieta - sax e voce, Alessandro Maccianti - basso e voce, Marco Neri - chitarra e voce La serata proseguirà con un dj set nel terrazzo del bar con la selezione musicale di WIR Ium, ragazzo nato e cresciuto a San Costanzo, forse la migliore “selecta” cittadina.

Domenica 27 tocca a Scott Hamilton Italian Quartet: considerato il principale sassofonista mainstream di oggi. Scott, che è nato a Providence, Rhode Island, nel 1954, iniziò la sua carriera in anni musicalmente abbastanza selvaggi con uno stile che era allora al di fuori dalle aspettative del pubblico, stile che poi diventò largamente comune tra tutti i nuovi interpreti. Il suo bellissimo sound e il suo impeccabile fraseggio erano rari tra i giovani talenti. Così quando firmò un contratto e cominciò ad incidere album per la Concord Records, fu oggetto di autentica sorpresa ed eccitazione tra i devoti di questo stile e nell’intero panorama musicale. Il suo primo lavoro per la Concord, Scott Hamilton is A Good Wind Who Is Blowing Us No Ill risale al 1977 e prende il suo titolo da una lusinghiera recensione del critico Leonard Feather. Ma non si tratta che della prima di una memorabile serie di circa trenta album, nei quali al suo fianco troviamo artisti come Buddy Tate, Gerry Mulligan, Ray Brown, Red Norvo, Al Cohn, Flip Philips e via di seguito. La sua militanza nei gruppi di Benny Goodman e Rosemary Clooney consacrano definitivamente la sua fama. Nonostante l’affermazione internazionale, Scott continua nella ricerca della sua musica prediletta che per prima lo ha introdotto al jazz mostrando un continuo perfezionarsi dell’immaginazione creativa e del ricco e profondo suono del suo saxofono, al quale aggiunge un impeccabile senso dello swing, creano una atmosfera unica in ogni brano interpretato. Il suo quartetto italiano con cui ha anche inciso cinque CD (Scott Hamilton, Bean and the Boys, Ballads for Audiophiles e Live at Museo Piaggio, Poinciana, Cinerama) comprende Paolo Birro, affermato e versatilissimo pianista veneto, Marco Micheli, lucchese e Alfred Kramer, svizzero, costituiscono un tandem ritmico che in passato è già stato a servizio di grandissimi musicisti, quali Cedar Walton, Johnny Griffin. Lee Konitz, Art Farmer e Clifford Jordan e che a sua volta ha all’attivò tre incisioni discografiche.

Lunedì 28 con Mario Cau Quartet: “The Hidden Beauty”, “Mario Cau & Zingaro” coinvolgeranno il pubblico in un’entusiasmante performance dal vivo che alternerà brani originali e le più belle canzoni italiane e straniere, riarrangiate con una sonorità acustica di impronta manouche e gitana. Il trio, che calca i palcoscenici dal 2009 ed è composto da Mario Cau (chitarra e voce), Luca Fabio Gusella (vibrafono) Marco Rovida (contrabbasso) e Damiano Rotella (batteria). Martedì 29 tocca a Mr. Blue Quintet: il programma musicale "tra modern main stream ed influenze post- boppistiche" comprende brani originali contenuti nel disco “Mr. Blue”, brani originali dei componenti del gruppo ed arrangiamenti di noti standard del jazz di grandi autori come Duke Ellington, Thelonious Monk, Wayne Shorter, Cedar Walton. Roberto Rossi (trombone), Fabrizio Gaudino (tromba), Igor Iabichino (pianoforte), Uli Bar (contrabbasso) ed Enzo Cioffi (batteria). Roberto Rossi è considerato uno dei più importanti trombonisti in circolazione. La sua lunga esperienza spazia tra orchestre sinfoniche, popstar, e jazzisti di fama mondiale, tra cui il pianista americano Cedar Walton. Roberto Rossi, inoltre, è vincitore di numerosi concorsi internazionali di arrangiamento per big band, nonché direttore di orchestra e docente nei conservatori statali da oltre 20 anni. Fabrizio Gaudino è un energico trombettista di stampo hard-bop. Collaboratore stabile di alcuni dei maggiori jazzisti della scena italiana e direttore artistico di diverse rassegne jazz. Igor Iabichino, pianista già presente in cartellone di diversi festival jazz in Italia e Germania, autore del Disco che da nome al quintetto: Mr Blue. Uli Bär, contrabbassista tedesco promotore di festival di successo come "Celloherbst am Hellweg" e "Take 5 Jazz am Hellweg" nella regione della Westfalia in Germania. Enzo Cioffi, Batterista diplomato al CPM di Milano. Muovendosi fra pop, jazz, swing, musica brasiliana, progressive, ed altro, da anni ha instaurato numerose e prestigiose collaborazioni che lo hanno portato ad esibirsi in moltissime località italiane ed internazionali. Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.45.

Rock in the Casbah inizia mercoledì 30 luglio con: Gianaldo (cantautore) - Electroposh (pop)-Blessed Rebel (reggae) - GroovyBoyz (funk). Gianaldo Sangalli è un cantautore cremonese che scrive con chitarra e un quaderno di carta. È già autore e voce del progetto “AriaBuena” e “Straccivari”. Nel 2025 il suo primo progetto solista, con un album in uscita in autunno, anticipato dal singolo "Agosto". La sua musica si caratterizza con melodie orecchiabili e testi gonfi di immagini e argomenti. Il progetto Elettroposh suona estremamente “moderno” nelle sonorità, è lo pseudonimo di Andrea di Michele, musicista sanremese, ex batterista. Dal 2019 parte questo suo progetto solista pieno di influenze derivate dal pop anglosassone senza dimenticare mai la grande lezione del Cantautorato italiano. Blessed Rebels progetto Reggae di Ventimiglia, uno dei gruppi che aderiscono a Roja Mud, casa discografica che riunisce gruppi della città di confine. Il loro Reggae vira verso la modernità più hard secondo la lezione degli Skindred senza però dimenticare le radici più Roots del genere Groovyboyz - una lunga cavalcata funk per colorare questa prima giornata con le note immortali e ritmate della Funky Music. Ensemble di musicisti giovanissimi con una preparazione e un’attitudine musicale incredibile. Già protagonisti sotto altri nomi di grandi momenti musicali.

Giovedì 31 tocca a Dietro L’Angolo (rap)- Esma (cantautore pop) - LoStraniero(indie) Jerrycans (funk dance). Dietro l’angolo: ritornano dopo il successo dello scorso anno i due rapper più interessanti del panorama cittadino. Ragazzi che hanno imparato la grande lezione dell’hip hop più puro. I loro testi nascono dalla visione della realtà e non sono mai banali. Enrico Esma (in arte ESM∆) canta, scrive e vive la vita in canzoni. Composizioni che raccontano quello che gli accade in quest’avventura ed esperienza di vita, canzoni che parlano dei suoi viaggi e delle sue piccole rivoluzioni. Canzoni scritte vivendo il più possibile a cuore aperto per trasmettere in musica emozioni ed armonia. Esma è un cantante e un autore con la passione per l'agricoltura: infatti coltiva musica e suona la natura, per scrollarsi di dosso il superfluo. I suoi testi parlano di un modo di vivere differente, fatto di strade alternative e sani principi e, proprio per questo, sono dedicati a tutti quelli che non vogliono rimanere ancorati alle apparenze e rifiutano il controllo. Sono un inno alla spontaneità e alla semplicità, un antidoto alla plastica e al comfort. Lo Straniero: band di esperienza pluridecennale nata nel 2014 già protagonista di importanti momenti musicali e con parecchi dischi all’attivo. Il loro è un pop elettronico molto elegante, consolidano il loro stile multiforme come un marchio di fabbrica: voce maschile e femminile, alternandosi e mescolandosi, aspirano a tratteggiare ritratti e istantanee poetiche per mostrare una forte vocazione narrativa. L’ossatura elettronica su cui suonano chitarre, basso e pianoforte procede su ritmi marziali per avvicinarsi al dancefloor e sciogliersi in ballad nervose e psichedeliche o campioni dal sapore etnico. Jerrycans: band nata da un mix esplosivo di disco-funk, influenzato dal sound partenopeo degli anni '80.

Venerdì 1° agosto c'è ManoManita(cantautore) - HAJI (rock)- Shandon (punk ska). Mano Manita è un cantautore e Polistrumentista torinese, la sua musica è quantomai eclettica e ricca di strumenti etnici. Haji, uno dei gruppi che dà vita alla casa discografica Roja Mud, nascono a Milano nel vecchio secolo. Si trasferiscono a Ventimiglia perché il mare ed il sole si addicono di più ai suoni caldi del trio. Shandon storica band Ska Punk. Vero punto di riferimento del genere. Band da sempre Guidata dal Frontman Olly Riva in attività dal 1994. Dopo il tour dei 30 anni di carriera, torna con un nuovo album e un nuovo tour che attraverserà l’Italia e qualche tappa internazionale. Il nuovo disco 'Social suicide' il 9 maggio 2025. In Italia verrà pubblicato per GET UP/SELF e ROXTEADY , In Germania per la storica GROVER Records e in America per la intramontabile JUMP UP records di Chicago. Un album totalmente in inglese che affronta tematiche personali e che racconta storie di persone conosciute durante il cammino. Questo disco ha un taglio forse più street punk e ska 80 in confronto al passato, pur rispettando lo stile shandon.

Sabato 2 agosto: Jennifer Scream (rock) - Dobermann (Rock) - Flowers Circle (tributo Rolling Stones). I Jennifer Scream sono nati nel 2007, plasmati dalla visione del cantante Met e del batterista Steve, due anime unite dall'amore per il rock e l'hard metal. Oggi, i Jennifer Scream si presentano con una formazione rinnovata e un fuoco di passione che arde più intensamente che mai. Con Victor alla voce, Spaz alla chitarra, Jack al basso e Steve alla batteria, il sound si è evoluto mantenendo quella freschezza e irriverenza che li ha sempre distinti. I loro testi, ricchi di riferimenti a ragazze, sogni, feste ed eccessi, sono un'ode alla vita vissuta con travolgente passione. Doberman Un pedigree ‘on the road’ conquistato metro dopo metro per le strade di mezza Europa, Tre rockers purosangue e uno spettacolo infuocato che non si ferma mai. Nell’arco di undici anni, con ritmi e logistiche impensabili per qualsiasi altra band underground, i Dobermann suonano oltre 900 concerti, Lo scorso 11 giugno 2021 i Dobermann pubblicano ‘Shaken to the core’, la sintesi di tre anni di scorribande on the road, sempre e solo sotto la grande stella del rock. La produzione di Alessandro Del Vecchio, precedentemente visto in azione con Mr Big e Quiet Riot, è deliberatamente snella ed essenziale: le canzoni sono semplici, dirette e cariche di identità. Il disco colleziona recensioni eccellenti in tutta Europa, supportato ancora una volta da un tour interminabile, che cavalca il boogie di città in città. Sono reduci dall’opening della storica band EUROPE in Sardegna.

Come ormai consuetudine, la rassegna termina con una band sul palco invece che con un consueto dj set, e quest’anno si ballerà al ritmo Rolling Stones con i Flower Circle, band torinese da sempre operante in questo ambito. Per tutte le serate si consolida la collaborazione con Simone Sarchi, che curerà la grafica proiettata. La voce che accompagna è sempre quella di Simone Parisi coadiuvato dallo Slavo. La direzione del palco + affidata a Federico Motta. Scenotecnico Paolone Caridi. Organizzazione Associazione Fare Musica in collaborazione con il Comune di Sanremo - Assessorato al Turismo (Giancarlo Forte, Enzo Cioffi, Larry Camarda, Simone Parisi). Inizio spettacoli ore 21,45.