Sanremo: martedì prossimo si apre la stagione estiva dei 'Martedì Letterari', al Teatro dell'Opera con Gianni Fiorellino

La stagione estiva dei Martedì Letterari apre con un appuntamento dove le parole sfumano in musica. Per la prima volta la rassegna del Casinò, curata da Marzia Taruffi, martedì prossimo alle 21, al teatro dell’Opera, ospita il cantautore Gianni Fiorellino, con il suo libro, un’autobiografia del cuore, dal titolo:” Solo se c’è amore” (De Nigris Editore).

Mano nella mano con suo figlio, il protagonista – che è l’autore stesso – passeggia lungo le banchine, di fronte al mare; le domande pressanti del bambino, la ricerca di risposte dell’adulto, riempiono l’aria di parole, emozioni, sentimenti, nel tentativo di dare un senso ai tanti perché che egli stesso continua a portarsi dentro. La sua vita, tra luci ed ombre; i sogni, le speranze, le difficoltà. Il successo che, proprio come una ruota, arriva – si allontana – ritorna… Ma al di sopra di tutto, l’amore: il motore unico, la soluzione di tutto, la malattia e la cura. Una storia d’amore e di vita, un romanzo quello di Gianni Fiorellino, che ripercorre alcune delle tappe più importanti e significative della sua vita – in un racconto senza veli, che possa ispirare a non mollare mai e, soprattutto, a non smettere mai di credere che l’amore è l’unica soluzione!

Gianni Fiorellino, un nome che risuona con passione e talento, ha conquistato il cuore di molti con la sua musica. Nato e cresciuto in una piccola cittadina italiana, Gianni ha sempre nutrito un amore profondo per la melodia e le parole. Dopo aver scalato le classifiche con numerosi successi musicali, Fiorellino si presenta ora al pubblico in una nuova veste, quella di scrittore, con il suo primo libro intitolato Solo se c’è amore.

Martedì 8 luglio, sempre alle 21, a teatro, il Direttore Mario Giordano presenta "Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio, dai Benetton ai De Benedetti: il crollo delle dinastie dei potenti" (Rizzoli).