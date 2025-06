La Virtus Sanremese risponde agli 'Irriducibili': "Accogliamo ogni osservazione, se il confronto è costruttivo fa crescere"

“Desideriamo ringraziare per l’attenzione dedicata alla Virtus Sanremese e al progetto che stiamo portando avanti con impegno e passione. Accogliamo ogni osservazione con rispetto, nella consapevolezza che il confronto, se costruttivo, è sempre utile per crescere”.

Interviene in questo modo la Virtus Sanremese, rispondendo alle dichiarazioni dei tifosi ‘Irriducibili’. “Nessuno si vuole contrapporre alla Sanremese Calcio – prosegue la Virtus - ma vogliamo semplicemente rinnovare e far crescere la nostra squadra che milita in prima categoria, quindi lontana anni luce dalla Serie D in cui milita la prima squadra cittadina, proponendo un metodo di lavoro che in passato ha portato dei risultati. Siamo consapevoli che ogni percorso di rinnovamento possa sollevare dubbi o punti di vista differenti, ma continuiamo a lavorare con trasparenza, serietà e con l’unico obiettivo di far crescere la nostra realtà, valorizzando giovani, territorio e professionalità”.

“Restiamo aperti al dialogo – termina la Virtus - e fiduciosi nel lavoro che stiamo condividendo con tutte le persone che credono nel futuro della Virtus Sanremese. Siamo abituati a lavorare senza guardare cosa fanno gli altri per cui lasciateci lavorare in pace. Grazie!”