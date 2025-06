Il pilota sanremese Kevin Liguori convocato a ‘The Finals 2025’, a Kartland (Parigi)

Come ogni anno TBKart, con la collaborazione di IRK ProMotion, organizza ‘The Finals’ evento su prova unica di livello mondiale - con un premio molto speciale. Questa competizione sarà dall’11 al 13 Luglio, nei 1500 mt di asfalto a Kartland (Parigi), dove il sanremese dovrà lottare duramente a bordo dei TBkart RMax e scontrarsi con più di 200 piloti provenienti da ogni parte del mondo e con grandi curriculum sportivi.

Il vincitore di questa competizione avrà l’accesso come pilota ufficiale TBKart in una delle gare più importanti a livello storico e mondiale del panorama Karting: la ‘SKUSA Supernats’ di LasVegas, negli Stati Uniti. In questo circuito cittadino americano, ricavato nella famosissima città del divertimento in Nevada, negli anni sono passati piloti dal calibro di Michael Schumacher e Max Vestrappen, tra gli altri.

“Ammetto di non averci pensato particolarmente sino al Round di Franciacorta - spiega Kevin - essendo che tutta la mia concentrazione è sempre stata riposta sia sul campionato R-Max, che al campionato R-One, fatto con il mio team. La domenica, prima di partire per rientrare a Sanremo, ho avuto modo di parlare con Francesco Achille (amico e Promoter di IRK) che mi ha esposto bene l’evento. Dopo una lunga telefonata nella settimana successiva, anche riguardo il 2026, abbiamo ufficializzato la mia partecipazione. Quest’anno mi sento molto allenato e competitivo - continua Liguori - il mio obbiettivo rimane il campionato in Italia, ma voglio fare bene anche alla The Finals, che può riservare un grande, grande premio. Sarà ‘One Shot’, una sola finale, che deciderà chi vincerà il premio. Con 200 piloti dal calibro molto alto nel mondo Rental, far bene diventa un’obbiettivo quasi obbligatorio per me. Devo assolutamente ringraziare i miei sponsor, che mi sostengono anche nella mia trasferta parigina, ovvero Sistel Internet veloce, Irideo invisibile Energy, VL impianti, CNA Imperia, Sinergy e Pasta Fresca Morena”.