Camporosso, il PD porta Gaza al centro del dibattito: “Testimoniare è un dovere. Serve impegno concreto” (Foto e video)

Si è svolto questa sera al PalaBigauda di Camporosso l’incontro pubblico organizzato dal Partito Democratico dal titolo “Gaza: il dovere della testimonianza”. Un’occasione per riflettere, condividere esperienze e lanciare un messaggio politico e umanitario chiaro: non si può restare indifferenti di fronte alla tragedia che continua a consumarsi in Palestina.

All’appuntamento sono intervenuti la vicepresidente del gruppo PD alla Camera Valentina Ghio, il presidente di Arci Liguria Stefano Kovac e il consigliere regionale Enrico Ioculano, vicepresidente della Commissione Sanità, mentre attraverso un collegamento telefonico l’ex ministro e consigliere regionale Andrea Orlando. Voci diverse ma unite da un filo comune: la necessità di non voltarsi dall’altra parte, di dare voce a chi non può più parlare, e di mantenere alta l’attenzione mediatica e politica su un’emergenza che coinvolge l’umanità intera.

La serata si è conclusa con una cena solidale, durante la quale parte del ricavato è stato destinato alla campagna umanitaria “Help Gaza Now” promossa da Arci. Un gesto concreto, simbolo della volontà di unire parole e azioni, testimonianza e solidarietà.

“Abbiamo voluto portare Gaza al centro del dibattito, anche qui nel Ponente ligure – ha spiegato Ioculano – perché crediamo che la politica debba farsi carico anche di queste battaglie. Non possiamo ignorare ciò che accade, dobbiamo continuare a informare, sensibilizzare e agire”.

Un’iniziativa partecipata e sentita, che ha trasformato la serata in un momento di riflessione collettiva, ma anche in un appello alla responsabilità civile.