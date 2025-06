Aggiornamento obbligatorio per il coordinatore della sicurezza: crediti formativi

Un obbligo che non si può improvvisare

Quando si parla di coordinatori della sicurezza, non si scherza. La legge non solo assegna loro un ruolo chiave nei cantieri, ma pretende che restino vigili, aggiornati, presenti. Non basta una qualifica presa dieci anni fa: serve un aggiornamento periodico che tenga conto dei cambiamenti, delle nuove norme, dei rischi emergenti. E sì, è obbligatorio per legge. Il Decreto Legislativo 81/2008, tanto per fare un nome noto agli addetti ai lavori, mette nero su bianco l'obbligo per CSP e CSE di aggiornarsi ogni cinque anni. Non è un favore che si fa al committente, è un dovere verso la propria professione. E, in fondo, anche verso chi ogni giorno lavora in un ambiente che può diventare pericoloso anche solo per una distrazione.

Non è questione di scadenze, ma di responsabilità

Ogni cinque anni bisogna rimettersi sui banchi – virtuali o reali che siano – e completare almeno 40 ore di formazione. Non è un’opzione, è un vincolo preciso. Ma non pensare alla solita noia: l’ aggiornamento coordinatore sicurezza può diventare un’occasione per rimettere in discussione automatismi, per vedere come cambiano i cantieri, come si trasformano i rischi. Non si tratta solo di memorizzare articoli di legge, ma di capire come quei cambiamenti incidono sulla pratica quotidiana, sulle relazioni con imprese, operai, tecnici. E se pensi di sbrigartela tutto d’un colpo all’ultimo minuto… ti sbagli. Il rischio è quello di accumulare ore in fretta e furia, senza davvero imparare nulla – e con l’aggiunta della paura che qualche organo ispettivo chieda conto di cosa hai fatto, come lo hai fatto e quando.

A chi serve davvero, e cosa ci guadagna

Non solo gli ingegneri, non solo gli architetti. Il coordinatore per la sicurezza può essere un geometra, un perito, un libero professionista che lavora da vent’anni o un neolaureato che ha appena ottenuto l’incarico. A tutti è richiesto lo stesso impegno: 40 ore, certificate. Ma attenzione: chi è iscritto a un Albo professionale può unire l’utile al dilettevole. Perché? Perché i corsi più strutturati prevedono anche il rilascio di Crediti Formativi Professionali, validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio degli ordini (CNI, CNAPPC, CNG, CNPI). Quindi due piccioni con una fava: ti aggiorni secondo la normativa sulla sicurezza e nel frattempo accumuli crediti che ti servono per restare in regola anche come professionista. Ma bisogna scegliere bene dove iscriversi, perché non tutti i corsi valgono allo stesso modo. Alcuni non riconoscono i CFP, altri non rilasciano attestati validi a livello nazionale. E allora tocca informarsi, perché sbagliare corso significa perdere tempo, e tempo – lo sappiamo – è denaro.

Cosa rischi se non sei in regola

Se salti l’aggiornamento, perdi la possibilità di esercitare il ruolo. E questo non per un cavillo burocratico, ma perché senza aggiornamento non sei più considerato idoneo a coordinare la sicurezza. Non potrai firmare, non potrai essere incaricato, non potrai essere pagato. Tutto si blocca, e per rimetterti in carreggiata dovrai correre ai ripari, recuperare le ore mancanti e sperare che nessuno si sia accorto della tua "dimenticanza". Ma anche se sei un tipo fortunato e nessuno ti becca, il punto è un altro: quanto sei credibile come professionista se non rispetti le regole del tuo stesso mestiere? Quando poi capita un infortunio – perché può capitare – e qualcuno va a controllare i tuoi documenti, scopre che non eri aggiornato. E lì sì che si apre un bel vaso di Pandora, tra responsabilità civili, penali, disciplinari. Vale davvero la pena rischiare tutto per non aver fatto qualche ora di corso?

Il valore della formazione se fatta bene

Quando ti iscrivi a un corso solo per ottenere l’attestato e metterlo nel cassetto, perdi un’occasione. Ma quando scegli un aggiornamento che ti coinvolge davvero, che ti propone casi reali, esempi pratici, che ti mostra gli errori più comuni e come evitarli, allora ti porti a casa qualcosa di più. Non è una perdita di tempo, ma un investimento sulla tua capacità di lavorare meglio. Ogni cantiere è una storia a sé, e il coordinatore è quello che deve vedere prima degli altri dove può esserci un problema. Ma per farlo, devi avere occhi allenati. E l’unico modo per allenarli è formarti, aggiornarti, confrontarti. Anche online. Anzi, soprattutto online, perché oggi le migliori piattaforme ti permettono di formarti senza perdere giornate intere tra traffico e viaggi inutili. Ti colleghi, segui quando vuoi, fai i test e – se il corso è ben fatto – ti viene anche voglia di approfondire.

Progetto81: quando il digitale incontra la qualità

Fra le tante realtà che offrono corsi online, ce n’è una che da anni si è fatta un nome: Progetto81. Il loro corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza dura 40 ore, come richiesto dalla legge, ma la vera forza sta nel come lo propongono. La piattaforma è intuitiva, accessibile da qualsiasi dispositivo, e soprattutto funziona sempre: niente blocchi, niente caricamenti eterni. Le lezioni sono brevi, ma dense. Ti tengono sveglio, ti fanno riflettere, ti propongono contenuti concreti. E se sbagli il test finale, puoi rifarlo. Nessuna ansia, solo apprendimento reale. Ma la cosa più interessante è che al termine del percorso ti rilasciano un attestato valido su tutto il territorio nazionale, completo di QR code e codice univoco, un documento che ha valore legale. E non è finita: per chi è iscritto a un ordine professionale, arrivano anche i 40 crediti formativi professionali, già calcolati e pronti da presentare.

Con Progetto81 non compri solo un corso, compri tempo risparmiato, competenza certificata e zero stress. Tutto avviene in modalità e-learning, puoi iniziare oggi e finire tra una settimana o tra un mese, gestendoti come meglio credi. Per chi lavora in cantiere o gira tra sopralluoghi e riunioni, è un'opportunità concreta.



















