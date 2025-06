Villa Pompeo Mariani ospita i Presidenti dei Consigli comunali di Bordighera, Ventimiglia e Taggia

Stamane in Villa Pompeo Mariani la programmata visita del Presidente Consiglio Comunale di Bordighera Dr.Stefano Gnutti, in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale di Ventimiglia Dr. Roberto Nazzari e del Presidente del Consiglio Comunale di Taggia Dr. Davide Festa ai quali Claudio Bagnasco ha illustrato la storia di villa Mariani, del suo parco e dell'atelier dell' artista e quanto Bordighera sia stata importante e determinate per l'evoluzione artistica di Claude Monet.