Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 26 a domenica 29 giugno in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 26 GIUGNO

SANREMO



9.00. ‘ITF Masters MT700 2025’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 18 nazionalità: Stati Uniti, Monaco, Gran Bretagna, Cuba, Germania, Russia, Uruguay, Francia, Turchia, Spagna, Australia, Svizzera, Svezia, Polonia, Lituania, Olanda, Lussemburgo e Austria. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, ingresso libero, fino al 29 giugno



9.00. ‘Alla scoperta della Pigna e del Museo Civico’: itinerario culturale alla riscoperta di luoghi, figure e testimonianze significative della storia locale. L'associazione Talea guiderà i partecipanti tra i vicoli e gli scorci più suggestivi del centro storico sanremese. Ritrovo in Piazza Nota, evento gratuito, ma obbligatoria la prenotazione 329 588 3079



10.00-12.00. ‘Le Geografie nautiche di Sara Lovari’: mostra personale di Sara Lovari curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00. Galleria d’arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 28 giugno (più info)

10.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lello Luttazzi’: mostra curata dalla Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno



17.30. Ultimo appuntamento 2025 della rassegna ‘Raccontare a Ponente’, organizzata dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti con presentazione della raccolta ‘Soggiorno a Realdo – Diari brigaschi’, edita da Lo Studiolo edizioni e curata da Marino Magliani e Loretta Marchi. Presenti alcuni degli autori dei racconti. Intervengono Loretta Marchi e Corrado Ramella. Sala Punto d’incontro della Coop, ingresso gratuito

19.00. Per la rassegna ‘I concerti di Villa Nobel, Estate in Villa’ (7ª edizione), concerto inaugurale ‘Omaggio a Franco Alfano nel 150° anniversario della nascita’ con Claudio Merlo , violoncello, Nicola Giribaldi, pianoforte. In programma musiche di: Alfano, Garbarino, Rossini. Evento a cura dell’Ass. Cult. Concertistica Musica a S. Tecla (a pagamento). Villa Nobel (più info)

IMPERIA



8.00-16.30. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

18.00-21.00. 45ª edizione della Festa di San Giovanni - 17° MercantIneja. Banchina Aicardi, radice Molo Corto, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



21.00. ‘Flashback’: spettacolo del gruppo adulti che celebra la fine dei laboratori di quest’anno a Lo Spazio Vuoto tenuto da Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 3297433720

21.00. ‘Cinema sotto le stelle’: serata dedicata alla magia del grande schermo sotto le stelle con proiezione film ‘La storia del Frank e della Nina’, premio Lanterna Magica biennale di Venezia 2024. Evento in collaborazione con Cineforum di Imperia, Comitato San Giovanni, Comune di Imperia e Confesercenti Imperia. Via Antica dell’Ospizio, ingresso gratuito



VENTIMIGLIA



8.30-18.00. Esposizione ‘De vera mentis laetitia’ dedicata alle opere conservate nel Fondo Antico del grande astronomo di Perinaldo Giovanni Domenico Cassini, di cui quest'anno ricorre il quarto centenario dalla nascita avvenuta l’8 giugno 1625. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero, fino al 30 giugno (lunedì chiusa, martedì-giovedì dalle 8.30/13.30-15.00/18.00, venerdì 8.30/13.30, sabato 9.00/11.45)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



18.30-21.00. Lezioni di Yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti. Forte dell'Annunziata



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

17.00-19.00. ‘Arcobaleno’: mostra fotografica di Sergio D’Orsi. Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 giugno



18.00-23.00. Mostra ‘L'Arte Fiorisce ai Giardini Monet (8ª edizione) organizzata dall'Accademia Balbo con la partecipazione di oltre 30 artisti locali, nazionali e internazionali. Nel tardo pomeriggio e nelle serate saranno proposti diversi eventi di musica, performance e laboratori creativi. Via Lamboglia 3, fino al 5 luglio

19.00-24.00. ‘Bordighera Un Paese di Sapori’: evento enogastronomico con i piatti tipici della cucina ligure e altre specialità valorizzate dai ristoratori del territorio a prezzi promozionali, il tutto accompagnato da musica e Dj set. Centro storico della città alta, anche domani (più info)



OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters MT700 2025’: giorno del torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 18 nazionalità: Stati Uniti, Monaco, Gran Bretagna, Cuba, Germania, Russia, Uruguay, Francia, Turchia, Spagna, Australia, Svizzera, Svezia, Polonia, Lituania, Olanda, Lussemburgo e Austria. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, ingresso libero, fino al 29 giugno



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Torneo Open di Tennis a cura degli Amatori Tennis Armesi ad Arma, fino al 6 luglio

17.00-24.00. Artigianato sotto le Stelle: stand di artigianato creativo sul lungomare di Arma - Lungomare

DIANO MARINA

17.00-22.00. Mostra personale dell’artista Andrea Pisano, astrattista nato e tutt’ora residente a Imperia. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 3 luglio

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

18.00. Incontro pubblico dal titolo ‘Gaza: il dovere della testimonianza’, promosso e moderato dal consigliere regionale Enrico Ioculano e dal Gruppo del Partito Democratico della Liguria con interventi dell’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando e della deputata Valentina Ghio, con ospite Stefano Kovac, presidente regionale di ARCI Liguria + Alle ore 20 cena solidale su prenotazione, con menù fisso a 25 euro (bevande escluse). PalaBigauda, prenotazioni 388 85 81 250



CHIUSAVECCHIA

21.00. ‘Ulivo Festival’: la Compagnia del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare mette in scena la commedia brillante ‘Sinceramente bugiardi’ con Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Consuelo Benedetti, Paolo Paolino (10 euro). Santuario della Madonna dell’Oliveto, info 338 7338321, abbonamenti e biglietti: https://www.mailticket.it/manifestazione/LO42/ulivo-festival

COSTARAINERA



18.30. Per la rassegna ‘Libri d’Estate con Le MusE – Aperitivo con l’Autrice’ con ospite Paola Zagarella e il suo romanzo ‘Villa Ponente’. Interviste a cura di Daniela Mencarelli Hofmann e Gabriella Benedetti. Letture di Elena Orsini e Francesca Mareri. Piazza Vittorio Emanuele



DOLCEACQUA

18.30. Presentazione del libro ‘Nell’orto chiuso’ di Giuliano Raimondo. Palazzo Luigina Garoscio

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VENERDI’ 27 GIUGNO



SANREMO



9.00. ‘ITF Masters MT700 2025’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 18 nazionalità: Stati Uniti, Monaco, Gran Bretagna, Cuba, Germania, Russia, Uruguay, Francia, Turchia, Spagna, Australia, Svizzera, Svezia, Polonia, Lituania, Olanda, Lussemburgo e Austria. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, ingresso libero, fino al 29 giugno

9.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lello Luttazzi’: mostra curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)



10.00-12.00. ‘Le Geografie nautiche di Sara Lovari’: mostra personale di Sara Lovari curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00. Galleria d’arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 28 giugno (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno



18.00. Presentazione libro ‘Il Vangelo secondo Giovanni nell’opera di René Guénon’ a cura di Sergio Castellino (Lo Studiolo Editore). La Fenice libri antichi e moderni, Piazza V. Muccioli 5, info 0184 572002



19.00. Pilates al Forte: iniziativa che coniuga salute fisica e valorizzazione culturale con esercizi mirati al miglioramento della postura, tonificazione muscolare, allungamento e rilassamento. Forte di Santa Tecla, lezione più ingresso al Forte 12 euro (più info)



19.00. Per la rassegna ‘I concerti di Villa Nobel, Estate in Villa’ (7ª edizione), concerto omaggio ad Alessandro Scarlatti nel 300° anniversario dal titolo ‘Fasti della civiltà musicale del '700 a Napoli’ con Francesca Lanfranco, clavicembalo, Francesca Odling, flauto traversiere. Musiche di: Scarlatti, Vinci, Sarti, Mancini, Hasse. Evento a cura dell’Ass. Cult. Concertistica Musica a S. Tecla (a pagamento). Villa Nobel (più info)

IMPERIA

8.00-15.00. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)

17.00. ‘Recupero Riciclo’: inaugurazione mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano



17.30-22.30. 45ª edizione della Festa di San Giovanni - 17° MercantIneja. Banchina Aicardi, radice Molo Corto, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



21.00. Festival Internazionale ‘Serate Organistiche Leonardiane’. Direttore Artistico Giorgio Revelli. Basilica San Giovanni

21.00. Concerto Internazionale ‘Welcome Summer’ con la partecipazione del giovane cantante di New York Braulio Gonzalez, affiancato da Giorgia Oliva, con la musica eseguita dalla pianista Tiziana Zunino. Teatro Abracadabra, Via Nazionale 66/F

VENTIMIGLIA

8.30-13.30. Esposizione ‘De vera mentis laetitia’ dedicata alle opere conservate nel Fondo Antico del grande astronomo di Perinaldo Giovanni Domenico Cassini, di cui quest'anno ricorre il quarto centenario dalla nascita avvenuta l’8 giugno 1625. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero, fino al 30 giugno (lunedì chiusa, martedì-giovedì dalle 8.30/13.30-15.00/18.00, venerdì 8.30/13.30, sabato 9.00/11.45)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



19.30. Spettacolo dal titolo ‘Ogni luogo è un dove’ di Marco Aime, docente di Antropologia culturale all’Università di Genova, nell’ambito del 27esimo Suq Festival di Genova a cura del Teatro del Dialogo. Protagonista e voce narrante Aime con la cantante e attrice Eleni Molos e il chitarrista e compositore Massimo Germini. Museo Preistorico dei Balzi Rossi, info e prenotazioni 329 2054579 (più info e acquisto biglietti a questo link)



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

17.00-19.00. ‘Arcobaleno’: mostra fotografica di Sergio D’Orsi. Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 giugno

18.00-23.00. Mostra ‘L'Arte Fiorisce ai Giardini Monet (8ª edizione) organizzata dall'Accademia Balbo con la partecipazione di oltre 30 artisti locali, nazionali e internazionali. Nel tardo pomeriggio e nelle serate saranno proposti diversi eventi di musica, performance e laboratori creativi. Via Lamboglia 3, fino al 5 luglio



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



19.00-24.00. ‘Bordighera Un Paese di Sapori’: evento enogastronomico con i piatti tipici della cucina ligure e altre specialità valorizzate dai ristoratori del territorio a prezzi promozionali, il tutto accompagnato da musica e Dj set. Centro storico della città alta (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: apertura ufficuiale del parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 13 settembre



OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters MT700 2025’: giorno del torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 18 nazionalità: Stati Uniti, Monaco, Gran Bretagna, Cuba, Germania, Russia, Uruguay, Francia, Turchia, Spagna, Australia, Svizzera, Svezia, Polonia, Lituania, Olanda, Lussemburgo e Austria. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, ingresso libero, fino al 29 giugno



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Torneo Open di Tennis a cura degli Amatori Tennis Armesi ad Arma, fino al 6 luglio



20.00. ‘Una Serata Tedesca in riva al mare’: degustazione di tre birre tedesche (Commerzienrat Riegele, Riegele Roches Dunkel e Riegele Hefe Weisse) con specialità della tradizione tedesca (25 euro a persona). Evento a cura dell’Istituto Italo-Tedesco. Schatten Am Seea in Via Lungomare 13 ad Arma, info e prenotazioni: icdit.imperia@gmail.com



DIANO MARINA

17.00-22.00. Mostra personale dell’artista Andrea Pisano, astrattista nato e tutt’ora residente a Imperia. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 3 luglio



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

19.30. ‘Sagra Fa&Desfa’: food&live music. Piazzale Olimpia, area manifestazioni, fino al 29 giugno

ENTROTERRA

CHIUSAVECCHIA

21.00. ‘Ulivo Festival’: nuovo spettacolo del comico genovese Andrea Di Marco dal titolo ‘Spettacolo bellissimo’. Uno spettacolo per chi ama la Liguria, odia le spese inutili e soprattutto ha forte il concetto di ‘forestiero’ (10 euro). Santurario della Madonna dell’Oliveto, info 338 7338321, abbonamenti e biglietti: https://www.mailticket.it/manifestazione/LO42/ulivo-festival



PERINALDO



18.00. Per la 4ª Rassegna Letteraria 2025 ‘Seconda Stella a Destra… libriamoci tra Profumi e Sapori di Perinaldo…’, Maria Gabba presenta ‘La casa della luna’ con Elia Faleschini, chitarra. Espone Jokim Allgulander. Biblioteca Comunale, ingresso gratuito

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



21.00. 'Stregati dalla Stelle': visita museo e presentazione, trasferimento all’imbrunire ai ruderi dell’antico castello in cima al borgo per ammirare il cielo ad occhio nudo e ai telescopi a cura dell’Associazione Stellaria. Museo Palazzo Stella e Ruderi Antico Castello (partecipazione 10 euro + visita museo 6 euro). Prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



VALLEBONA



18.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: inaugurazione mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale (più info)



21.00. Per la rassegna ‘Libri all’aria’, incontro con l’autrice Carolina Paolicchi e il suo libro ‘A Baghdad con le Mille e una notte' (a cura del Festival delle Ragazze). Loggia dell’Aria



FRANCIA

MONACO

20.30. Concerto Tributo a Whitney Houston di Belinda Davids. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



10.00-19.00. Festival di barbecue: Barbecue, Plancha, Craft Beer Village e Nice Motor Festival con Retro Mechanic Meeting, gara di moto, spettacolo di freestyle mountain bike e moto, intrattenimento dal vivo e due serate concerto. MIN d'Azur, fino al 29 giugno (più info)



SABATO 28 GIUGNO

SANREMO



9.00. ‘ITF Masters MT700 2025’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 18 nazionalità: Stati Uniti, Monaco, Gran Bretagna, Cuba, Germania, Russia, Uruguay, Francia, Turchia, Spagna, Australia, Svizzera, Svezia, Polonia, Lituania, Olanda, Lussemburgo e Austria. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, ingresso libero, fino al 29 giugno



9.00. Attività di spolvero alle sepolture del cimitero monumentale della Foce. Appuntamento aperto a tutti, dalle associazioni ai singoli volontari, su iniziativa del Rotary Club Sanremo (dotarsi di guanti di protezione)



10.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi’: mostra curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)



10.00-19.00. ‘Le Geografie nautiche di Sara Lovari’: ultimo giorno della mostra personale di Sara Lovari curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte (10.00/12.00-15.30/19.00. Galleria d’arte La Mongolfiera, via Roma 50 (più info)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.30. Saggio di fine anno scolastico degli allievi della Scuola di Musica ‘O. Respighi’. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero

16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno



18.00. Per la rassegna ‘Swing Corner of the Fortress’ (4ª edizione), concerto ‘Un'estate standard’: omaggio a Bruno Martino nel centenario della nascita con Alessandro Bellati & Livio Zanellato Quartet. Forte di Santa Tecla (più info)

20.00. Apertura dei Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)



20.30. Gala con il cabarettista Giovanni Vernia al Roof Garden del Casinò (ingresso su invito)



21.00. Per la rassegna ‘Metti una sera d’estate’, incontro con la scrittrice palestinese Sarah Mustafà e le sue storie di vita tra Pavia e il Medio Oriente. Dialogo con l’autrice a cura di Antonella Squillace. Piazza San Costanzo nel centro storico



IMPERIA



7.30. 'Monesi – Monte Saccarello': escursione guidata gratuita nel Parco delle Alpi Liguri con servizio di bus navetta fino sulla vetta più alta della Liguria accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone. Ritrovo alle 7.30 presso la stazione ferroviaria di Imperia, info 391 1042608 (più info)



10.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

10.30-13.00. ‘Yoga Silvestre a Villa Grock’: lezione di yoga simbolico incentrata sull’energia degli alberi, per riscoprire il piacere e la gioia della pratica all’aria aperta condotta da Silvia Canevaro, insegnante certificata di Hatha Yoga, Yoga Accessibile e meditazione. A seguire speciale visita al ‘Giardino alla Grock’ (20 euro comprensivo di ingresso, pratica yoga e visita accompagnata). Villa grock, Via Fanny Roncati Carli, informazioni e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



11.15. Apertura del nuovo mercato coperto di Campagna Amica di Coldiretti allestito all’interno del Mercato rionale Andrea Doria di Oneglia in Via San Giovanni



11.30. Incontro con Paolo Petrucci sul tema ‘Il gioco e le sue sfumature da Dostoevskij a oggi’ A cura del Club di Conversazione. Bar Riviera in Calata Cuneo 53, partecipazione gratuita



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)

15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



18.00-22.00. 45ª edizione della Festa di San Giovanni - 17° MercantIneja. Banchina Aicardi, radice Molo Corto, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



21.00. ‘Che confusione’: spettacolo del secondo gruppo adulti che celebra la fine dei laboratori di quest’anno a Lo Spazio Vuoto tenuto da Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 3297433720

21.00. Concerto Internazionale ‘Welcome Summer’ con la partecipazione del giovane cantante di New York Braulio Gonzalez, affiancato da Giorgia Oliva, con la musica eseguita dalla pianista Tiziana Zunino. Chiesa di San Sebastiano in frazione Artallo



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00-11.45. Esposizione ‘De vera mentis laetitia’ dedicata alle opere conservate nel Fondo Antico del grande astronomo di Perinaldo Giovanni Domenico Cassini, di cui quest'anno ricorre il quarto centenario dalla nascita avvenuta l’8 giugno 1625. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero, fino al 30 giugno (lunedì chiusa, martedì-giovedì dalle 8.30/13.30-15.00/18.00, venerdì 8.30/13.30, sabato 9.00/11.45)



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

11.00. Festa nuovi nati a cura dei Lions Club Ventimiglia. Giardini Mons. Tommaso Reggio

17.00-22.00. Junior Bikers Dream Experience: formazione sulla sicurezza stradale a cura di SPV 21 Ventimiglia. Belvedere Resentello

19.00. ‘Blu di Fuoco, tra il blu del mare e il rosso del fuoco’: gli Sbandieranti dei sestieri di Ventimiglia presentano i loro nuovi costumi. Chiostro di Sant’Agostino



21.00. Spettacolo teatrale ‘Ridere o Piangere’ a cura di Silvia Villa. Teatro Romano, ingresso gratuito

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi



19.30. Sagra della Carne alla brace a cura dell’Associazione Il Borgo Antico. Centro Storico

BORDIGHERA

17.00-19.00. ‘Arcobaleno’: ultimo giorno della mostra fotografica di Sergio D’Orsi. Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8, ingresso libero

18.00-23.00. Mostra ‘L'Arte Fiorisce ai Giardini Monet (8ª edizione) organizzata dall'Accademia Balbo con la partecipazione di oltre 30 artisti locali, nazionali e internazionali. Nel tardo pomeriggio e nelle serate saranno proposti diversi eventi di musica, performance e laboratori creativi. Via Lamboglia 3, fino al 5 luglio

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 13 settembre

21.00. Per la rassegna ‘Summer in Winter 2025’, Teatro Canzone ‘Una Kermesse tutta per Noi’ ideato e scritto da Cristina Castigliola (12 euro). Giardini Winter, località Arziglia, info e prenotazioni 333 6155989 (Paola)



OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters MT700 2025’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 18 nazionalità: Stati Uniti, Monaco, Gran Bretagna, Cuba, Germania, Russia, Uruguay, Francia, Turchia, Spagna, Australia, Svizzera, Svezia, Polonia, Lituania, Olanda, Lussemburgo e Austria. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, ingresso libero, fino al 29 giugno

TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Torneo Open di Tennis a cura degli Amatori Tennis Armesi ad Arma, fino al 6 luglio

17.00-20.00. Per la 4ª edizione di ‘Made in Taggia e dintorni’, ‘Parole d' Autore’ con laboratori per adulti e bambini + presentazioni di libri con autori e poeti del comprensorio. Via Soleri e piazza Cavour a Taggia, anche domani (la locandina con il programma)



19.30. Presentazione del libro ‘...e a tempo perso, PILOTA!’ che celebra la carriera di Vincenzo Novella, terzo libro di Adriano D'Andrea che celebra il motociclismo della Riviera di Ponente. Sede del Moto Club Valle Argentina in Via Ardizzoni a Taggia

21.00. Concerto dell’Orchestra Bruti e Boi (Cantautorato). Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE



21.00. Per la rassegna Organistica del Giubileo ‘Laudate Dominum in chordis et organo’, concerto del musicista trevigiano Roberto Padoin, organista del Duomo di Serravalle in Vittorio Veneto (TV) con musiche scritte tra il Seicento e l’Ottocento. Oratorio di San Giovanni Battista di via Nino Bixio 59, ingresso libero e gratuito



SAN LORENZO AL MARE



21.30. ‘San Lorenzo Night Run’: competizione podistica in notturna di 7 Km lungo la pista ciclopedonale del ponente ligure + cerimonia di premiazione (podio maschile, femminile e giovanile) + pasta party e musica con Dj Set (10 euro). Partenza dall’ex stazione ferroviaria di San Lorenzo al Mare mail, info e prenotazioni ilgiardinodimagdala@gmail.com



DIANO MARINA

10.00. Mercatino ‘Divertiamoci a Diano Marina’ nell’isola pedonale (anche domani)

17.00-22.00. Mostra personale dell’artista Andrea Pisano, astrattista nato e tutt’ora residente a Imperia. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 3 luglio

18.00. Notte Bianca a tema nell’isola pedonale, organizzata da Vivi Diano Marina con Noi

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

19.30. ‘Sagra Fa&Desfa’: food&live music. Piazzale Olimpia, area manifestazioni, fino al 29 giugno

21.30. Serata di apertura del M&T festival (XXXI edizione) con lo spettacolo ‘Gaber e Jannacci’. Piazza Torre Santa Maria (più info)



ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)

CHIUSAVECCHIA

21.00. ‘Ulivo Festival’: serata dedicata alla musica con la Temporary Band che Canta Lucio Dalla (10 euro). Santurario della Madonna dell’Oliveto, info 338 7338321, abbonamenti e biglietti: https://www.mailticket.it/manifestazione/LO42/ulivo-festival

PERINALDO

11.00-17.00. Mostra di Pascal M. Colpin-Gucat dal titolo ‘Papillon’. Oratorio di San Benedetto, fino al 12 luglio (dal mercoledì alla domenica)

PIEVE DI TECO

21.00. Spettacolo di canti e danze dell'America latina con Mauro Vero e Val Coutinho. Teatro Tommaso Salvini, Via Umberto I, info 333 456 3858 (più info)



PIGNA

7.30. Giro delle terre brigasche in mountain bike, prova del campionato nazionale. Partenza da Colle Melosa, Rifugio Allavena, info 328 7594760 (più info)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

21.15. Per gli ‘Itinerari di Letteratura’, presentazione libro ‘Macaco’ di Simone Torino, Einaudi editore. L'autore dialoga con Claudio Panella. Piccolo momento conviviale al termine. Terrazza del Centro Polivalente ‘Le Rose’, ingresso gratuito

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



FRANCIA

NICE



10.00-19.00. Festival di barbecue: Barbecue, Plancha, Craft Beer Village e Nice Motor Festival con Retro Mechanic Meeting, gara di moto, spettacolo di freestyle mountain bike e moto, intrattenimento dal vivo e due serate concerto. MIN d'Azur, fino al 29 giugno (più info)

21.00. ‘Leonardo: Da Vinci a Milano’: spettacolo in lingua italiana con Francesco Arioli, Giulia Castelli, Ruggero Caverni, Anna Delbello, Stefano Gerace, Michele Magni, Flavia Marchionni, Giulia Salis. Centre Culturel La Providence, Rue Saint-Augustin 8 (più info)



DOMENICA 29 GIUGNO

SANREMO



9.00. ‘ITF Masters MT700 2025’: ultimo giorno del torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione di 18 nazionalità: Stati Uniti, Monaco, Gran Bretagna, Cuba, Germania, Russia, Uruguay, Francia, Turchia, Spagna, Australia, Svizzera, Svezia, Polonia, Lituania, Olanda, Lussemburgo e Austria. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, ingresso libero



10.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi’: ultimo giorno della mostra curata dalla Fondazione Lello Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Dario Daniele presenta il libro ‘Athos’ (Terra Santa). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero

16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini (ultimo giorno). Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



20.00. Partita di calcio di beneficenza a favore del rifugio ENPA di Sanremo tra giovani calciatori, ex giocatori locali, volontari e figure di rilievo del territorio sanremese tra cui il sindaco Alessandro Mager e il vicesindaco Fulvio Fellegara. Campo sportivo di Pian di Poma, ingresso a offerta libera (le formazioni)



IMPERIA

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)

15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



17.15. ‘Torino-Cesena 1-1....frammenti di Storia’: spettacolo di e con Renato Donati. Una storia raccontata per frammenti, dalla vittoria dell'ultimo scudetto del Torino alla lotta di Liberazione, dalla nascita della Volante Rossa alle morti bianche, alla lotta armata fino al G8 di Genova. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 4955513

18.00. ‘Asteroid Day’: evento a cura dei Planetaristi del Comitato Antykhitera con una attività sui meteoriti in abbinata a una proiezione in Planetario sull'importanza dello studio e della sorveglianza degli asteroidi e dei piccoli corpi del Sistema Solare. Museo Navale e Planetario, Calata Anselmi, biglietti sono acquistabili al seguente link: https://planetario.imperiamusei.it/scopriamo-gli-asteroidi

18.00-23.30. Ultimo giorno della 45ª edizione della Festa di San Giovanni - 17° MercantIneja. Banchina Aicardi, radice Molo Corto (il programma a questo link)

21.00. ‘Che confusione’: spettacolo del secondo gruppo adulti che celebra la fine dei laboratori di quest’anno a Lo Spazio Vuoto tenuto da Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 3297433720

VENTIMIGLIA

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



21.15. Per ‘Hanbury che spettacolo!’, ‘L'ABCDario del Cuore’: spettacolo teatrale del nuovo corso di recitazione di LIBER theatrum per la regia di Diego Marangon (13 euro). Giardini Botanici Hanbury, corso Montecarlo 43, info e prenotazioni 338 6273449



VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

18.00-23.00. Mostra ‘L'Arte Fiorisce ai Giardini Monet (8ª edizione) organizzata dall'Accademia Balbo con la partecipazione di oltre 30 artisti locali, nazionali e internazionali. Nel tardo pomeriggio e nelle serate saranno proposti diversi eventi di musica, performance e laboratori creativi. Via Lamboglia 3, fino al 5 luglio

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 13 settembre



OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters MT700 2025’: ultimo giorno del torneo internazionale di tennis per categorie senior da 35 a 85 anni con la partecipazione d 18 nazioni rappresentatei: Stati Uniti, Monaco, Gran Bretagna, Cuba, Germania, Russia, Uruguay, Francia, Turchia, Spagna, Australia, Svizzera, Svezia, Polonia, Lituania, Olanda, Lussemburgo e Austria. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, ingresso libero

TAGGIA ARMA



8.00. Escursione di circa 6 ore da Verdeggia al Monte Saccarello accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.15 a Verdeggia nella piazza all’ingresso del paese o alle ore 8.00 a Taggia presso la Stazione FS, info 327 0824866 (più info)



8.00-19.00. Torneo Open di Tennis a cura degli Amatori Tennis Armesi ad Arma, fino al 6 luglio

17.00-20.00. Per la 4ª edizione di ‘Made in Taggia e dintorni’, ‘Parole d' Autore’ con laboratori per adulti e bambini + presentazioni di libri con autori e poeti del comprensorio. Alle 18.45, degustazione cocktail e appetizer e gran finale alla ore 21 teatro e musica con Gioacchino Logico e Carletto Ormea. Via Soleri e piazza Cavour a Taggia (la locandina con il programma)

DIANO MARINA

10.00. Mercatino ‘Divertiamoci a Diano Marina’ nell’isola pedonale (anche domani)

17.00-22.00. Mostra personale dell’artista Andrea Pisano, astrattista nato e tutt’ora residente a Imperia. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 3 luglio

17.15. Saggio di danza ‘Alice nel paese delle meraviglie’ della scuola Mov’Art a Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



19.30. ‘Sagra Fa&Desfa’: food&live music. Piazzale Olimpia, area manifestazioni

21.30. M&T festival: Live Music con The cluster. Piazza Torre Santa Maria (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



18.30. ‘Aspettando Onde Sonore’, ‘Rock in Spiaggia’ sul Lungomare Marconi

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



COSIO D’ARROSCIA

10.00. In occasione della Festa Patronale, mercatino di San Pietro (2ª edizione) con numerosi stand di artigianato e prodotti locali + possibilità di visitare i musei + dalle 21.00, serata danzante con l'Orchestra ‘Gli Ascendenti’



DOLCEACQUA



8.00-19.00. Mercatino del biologico, dell’antiquariato e dell’artigianato Piazza Mauro e Piazza Garibaldi - tutto il giorno.

15.00. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico, come ponte vecchio, la Parrocchia di Sant’Antonio Abate e il Castello dei Doria. Al termine degustazione prodotti tipici, info e prenotazioni +39 0184 206 666



PERINALDO

11.00-17.00. Mostra di Pascal M. Colpin-Gucat dal titolo ‘Papillon’. Oratorio di San Benedetto, fino al 12 luglio (dal mercoledì alla domenica)



17.00. Conferenza del Prof. Enrico Flamini, già Program-Manager ASI, Prof. Marcello Coradini, Planetologo, e Ing. Angelo Olivieri, rappr. ASI, dal titolo ‘Cassini-Huygens: scena e retroscena di una missione spaziale’. Colloquio tra e con tre protagonisti. Sala consigliare del Comune

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



18.00. Inaugurazione mostra personale ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’ di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli con degustazione al Tartufo Black Prince di Villiam Casali e Lavanda di Riviera proposta dal Coordinatore Cesare Bollani. Special Guest: Giuliano Arnaldi. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto



20.00. Per la 2ª Tappa ‘Onorata Milonga Festival’, si balla Tango nuevo (e non) con TDj Rosario Reddavide. Alle ore 21 concerto ballabile con la Cantante e Pianista Ines Aliprandi e il cantante Andrès Bordoni con brani estratti dall’operita ‘Maria di Buenos Aires’ e dal repertorio di tango tradizionale. Piazza Martiri Patrioti

TRIORA



9.15. Escursione di circa 6 ore da Verdeggia al Monte Saccarello accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.15 a Verdeggia nella piazza all’ingresso del paese o alle ore 8.00 a Taggia presso la Stazione FS, info 327 0824866 (più info)

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

FRANCIA

NICE



8.00. Ironman France Nice 70.3. Partenza dalla Promenade des Anglais (per saperne di più cliccare questo link)

10.00-19.00. Festival di barbecue: Barbecue, Plancha, Craft Beer Village e Nice Motor Festival con Retro Mechanic Meeting, gara di moto, spettacolo di freestyle mountain bike e moto, intrattenimento dal vivo e due serate concerto. MIN d'Azur (più info)





