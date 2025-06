Virtus Sanremese Calcio: Michele Brizio e Matteo Martelli rinforzano la rosa biancazzurra

Due nuovi innesti per la Virtus Sanremese. La squadra matuziana nel corso della prossima stagione agonistica 2025 /2026, si avvarrà delle prestazioni di Michele Brizio e Matteo Martelli. Entrambi provenienti dal Taggia, nella stagione appena terminata disputata in Eccellenza, hanno contribuito in modo significativo ad un campionato di rilievo per la compagine tabiese. Brizio, portiere classe 2001 cresciuto nelle giovanili della Sanremese, ha già suscitato l'interesse di vari club professionistici ed ha vinto anche un campionato di prima categoria con l'Argentina Arma. Strutturato fisicamente, bravo sia tra i pali che nelle uscite, ottimo nelle giocate con i piedi.



"Con Michele insieme ai nostri attuali e riconfermati portieri Beppe Barbera e Federico Marciale - fanno sapere dal sodalizio calcistico - la porta della Virtus Sanremese sarà in buone mani. Matteo Martelli è un classe 98 anche lui giocatore che ha militato sempre in squadre di categorie superiori come Imperia in serie D e Taggia in Eccellenza. Centrocampista dinamico, ottima tecnica e con il vizio del goal essendo dotato di un calcio potente dalla media /lunga distanza. Giocatore che farà fare un salto di qualità al centrocampo della Virtus Sanremese". Spiega il Direttore Sportivo Denis Settime: "Sono davvero felice di averli con noi, Michele è un ragazzo con qualità indubbie ed è uno dei migliori profili della provincia, persona seria e professionale. Matteo ha qualità umane e calcistiche davvero importanti. Devono essere due pilastri fondamentali per la nostra rosa. Ci aspettiamo molto da loro così come da tutti quanti".