Sabato prossimo torna l'appuntamento con la 'San Lorenzo Night Run': sette km sulla pista ciclabile

Dopo il grande successo della prima edizione, torna la “San Lorenzo Night Run”, una competizione podistica in notturna lungo la pista ciclopedonale del ponente ligure. La manifestazione sportiva è in programma sabato prossimo alle 21:30, con partenza dall’ex stazione ferroviaria di San Lorenzo al Mare. La corsa, di carattere non competitivo, avrà uno sviluppo di 7 Km. Il tracciato vedrà i podisti impegnati sulla pista ciclopedonale prima in direzione levante fino quasi a Borgo Prino, dove sarà posizionato il giro di boa che li condurrà nuovamente a ponente verso il traguardo finale.

Al termine della gara, presso il campetto in via Roma, si terrà la cerimonia di premiazione (podio maschile, femminile e giovanile). Previsto anche il pasta party e musica con Dj Set per concludere in allegria la serata. Per iscriversi on line è possibile inviare una mail, fino a venerdì 27 giugno, all’indirizzo ilgiardinodimagdala@gmail.com . Il costo del pettorale è di 10 euro. Inoltre il giorno stesso della gara ci si potrà iscrivere direttamente al desk che sarà allestito presso la Porta di Valle San Lorenzo, dalle 17:00 alle 20:30, dove è previsto anche il ritiro dei pettorali.

L’organizzazione è a cura del Centro Integrato di Via “Il giardino di Magdala”, con la collaborazione tecnica dell’Atletico San Lorenzo. La manifestazione ha ricevuto i patrocini dei Comuni di Imperia e San Lorenzo al Mare, della Pro Loco San Lorenzo e della Porta di Valle San Lorenzo. Il main sponsor dell’evento sarà Diemme Fiori, della famiglia Di Massa, sempre sensibili e vicini ad eventi soprattutto di carattere sportivo per promuovere il territorio del ponente ligure. Il Comitato Organizzatore desidera inoltre ringraziare anche Garuda Erboristeria per il sostegno offerto per le premiazioni.