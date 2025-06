Calcio, Prima Categoria. Altre due conferme per l’Ospedaletti: restano in orange il difensore Cianci e il centrocampista Barbagallo

Nella costruzione della rosa da affidare a mister Fabio Luccisano per la stagione 2025/2026, l’Ospedaletti ha confermato nelle ultime ore il difensore Andrea Cianci e il centrocampista Lorenzo Barbagallo.

Cianci, classe 1996, inizierà così la sua terza stagione in orange. Durante la scorsa annata ha collezionato 26 presenze in campionato mettendo a segno anche due reti.

Barbagallo, classe 2005, è invece una bandiera dell’Ospedaletti, ha svolto l’intera trafila dal settore giovanile fino alla prima squadra. Nell’ultima stagione ha giocato 16 partite in campionato con una rete all’attivo.