Alla scoperta delle Alpi Liguri in sella: in arrivo il “Giro delle Terre Brigasche”

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della mountain bike e della natura: parte il “Giro delle Terre Brigasche”, manifestazione ciclistica fuoristrada organizzata da Blu di Mare – Circolo Parasio sotto l’egida di CSAIn, in collaborazione con il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.

Le ruote grasse stanno per tornare protagoniste tra i sentieri e i crinali delle Alpi Liguri con un evento che promette sport, avventura e paesaggi mozzafiato: il Giro delle Terre Brigasche, manifestazione ciclistica fuoristrada pensata per valorizzare il territorio delle antiche Terre Brigasche, un'area di straordinario fascino storico e naturalistico al confine tra Liguria, Piemonte e Francia.

L’iniziativa è organizzata da Blu di Mare – Circolo Parasio, associazione attiva nella promozione dello sport outdoor e delle attività sostenibili, sotto l’egida dell’ente di promozione sportiva CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), e si svolge in collaborazione con il Parco Naturale Delle Alpi Liguri, custode di una delle aree più ricche di biodiversità e cultura montana del Ponente ligure.

Il “Giro delle Terre Brigasche” non sarà solo un evento sportivo, ma un vero e proprio viaggio nel cuore di una terra sospesa tra passato e presente, dove i borghi in pietra, i pascoli d’altura, le antiche mulattiere e i panorami selvaggi faranno da cornice a un’esperienza ciclistica autentica e coinvolgente. I partecipanti affronteranno tracciati tecnici, ma accessibili a chi ha un buon allenamento e passione per la mountain bike, in un’atmosfera di condivisione, rispetto per l’ambiente e scoperta del territorio.

L’iniziativa punta a coniugare sport, turismo sostenibile e cultura locale, offrendo un’opportunità concreta per promuovere l’entroterra ligure e la sua straordinaria rete di sentieri, perfetta per chi cerca un’alternativa alle rotte turistiche più battute.

Il “Giro delle Terre Brigasche” è aperto a tutti gli appassionati di ciclismo off-road, e rappresenta un’occasione unica per vivere la montagna in modo attivo e consapevole, grazie anche al supporto logistico e organizzativo di volontari, enti locali e operatori del territorio.

La manifestazione fa parte del calendario Ari Audax e assegna il punteggio per il challenger nazionale Master Gravel valido per l'assegnazione della maglia e per accedere a far parte del Club della nazionale italiana inoltre e' prova jolly con punteggio extra della Csain Tourism Cup

Le iscrizioni sono attive online fino a venerdi su www.teambludimare.it e su www.audaxitalia.it