Taggia, un Consiglio Comunale rivelatore: "Incapacità amministrativa e caos su ponte e fognature"

"Come segretario del Circolo PD di Taggia, sento il dovere di intervenire pubblicamente dopo il consiglio comunale straordinario richiesto dall’opposizione e tenutosi il 23 giugno. Un consiglio che avrebbe dovuto offrire risposte concrete ai cittadini, ma che ha invece evidenziato un'imbarazzante incapacità amministrativa e una gestione confusa da parte di Regione Liguria, oltre che dell’amministrazione comunale.

Il sindaco Conio ha tentato di spostare l’attenzione sul valore dell’opera, illustrando la mappa del piano di bacino e ribadendo come l’intervento sia volto a garantire maggiore sicurezza idraulica. Peccato che nessuno, in opposizione, abbia mai messo in discussione l’utilità dell’opera. Ciò che viene giustamente criticato sono i tempi, i metodi e la gestione dell'intervento, dove si sono sommate leggerezze, scelte sbagliate e una totale assenza di pianificazione alternativa.

Il primo cittadino ha ammesso che la passerella provvisoria è stata ‘una grande illusione’. Un'illusione – aggiungiamo noi – alimentata per mesi da una comunicazione ingannevole che ha mandato in confusione cittadini, pendolari, famiglie ed esercenti. Il 3 febbraio si è scoperto che la passerella era irrealizzabile, ma solo in seguito al montare delle proteste, al malcontento generale e alla pressione dei cittadini e dell’opposizione, si è finalmente avuto il coraggio politico di ammetterlo pubblicamente. Un'ammissione tardiva che certifica il fallimento tanto del Comune quanto della Regione Liguria.

Non finisce qui. Il caos della cartellonistica sbagliata (poi rimossa), la chiusura anticipata della ciclabile e la confusione venutasi a creare confermano quanto emerso dallo stesso sindaco: Conio ha ammesso pubblicamente di essere stato lasciato solo. E non è la prima volta, aggiungiamo noi. Se anche il primo cittadino denuncia l’isolamento istituzionale, viene spontaneo domandarsi perché ciò accada e quali responsabilità politiche, da parte degli esponenti di maggioranza e del sindaco stesso, abbiano portato a questa solitudine.

Il secondo tema, quello legato alla rete fognaria, al sistema del ‘troppo pieno’ e alla diffida formale inviata dal sindaco a Regione Liguria, risulta a conti fatti essere la vera motivazione dell’interruzione dei lavori e della conseguente riapertura del ponte. Non, come inizialmente lasciato intendere, unicamente a causa dei disagi provocati dalla chiusura o delle criticità generate su viabilità e ciclabile. La riapertura è avvenuta non solo per rispondere alle proteste dei cittadini, ma soprattutto per fronteggiare un problema tecnico e infrastrutturale che si sarebbe dovuto risolvere con la passerella — poi rivelatasi irrealizzabile. Anche su questo fronte si conferma una gestione priva di programmazione, costretta a rincorrere emergenze che potevano e dovevano essere previste.

Pare ormai certo, come affermato dal sindaco Conio, il ritardo nella conclusione dell'opera e l'obbligo – come promesso – da parte di Regione Liguria di finanziare la parte mancante, che non sarà compresa nei fondi del PNRR (vedremo quanti migliaia o milioni di euro). Le aperture di Marco Scajola e Luca Lombardi, disponibili a destinare fondi dei propri assessorati regionali, rappresentano l’ennesima toppa su una falla sistemica. Regione Liguria dovrà fare una variazione di bilancio per coprire i costi che non erano previsti. In altre parole: meno investimenti per altri settori, per coprire l’ennesimo pasticcio targato Gianpedrone. La Regione scarica sulle proprie spalle – e su quelle dei cittadini liguri – l’incapacità di un assessore che, oggi più che mai, dovrebbe prendere in considerazione le dimissioni.

Particolarmente imbarazzante l’intervento della consigliera comunale e regionale Cerri, neanche in un CCR si sentono interventi simili. Nel suo intervento ha dichiarato che il consiglio straordinario non fosse nemmeno di competenza comunale. Parole fuori luogo e fuori contesto, che sembrano voler zittire un dibattito legittimo. Sottolinea inoltre di aver presentato un’interrogazione all’assessore Giampedrone solo due giorni prima della chiusura della ciclabile. Un tempismo che rasenta la beffa. Che cosa ha fatto in questi anni in Regione? È lecito chiederselo.

Ancora più imbarazzante è stato il tentativo della maggioranza, sindaco e vicesindaco compresi, di screditare le domande legittime dell’opposizione, etichettandole come ‘strumentalizzazioni’. Un’accusa grave e infondata, smentita con fermezza dai consiglieri Caldani e Federico. L’opposizione ha fatto ciò che è giusto: porre domande, vigilare, chiedere conto delle scelte.

Alla fine del consiglio comunale, una sola certezza: non si sa cosa accadrà a settembre, ma intanto si è certi che:

i cittadini vivranno un anno di disagi senza alternative,

l’opera costerà molto di più del previsto,

ci saranno risarcimenti da pagare ad Amaie,

l’abbattimento del ponte avverrà.

Di fronte a questo scenario, ci chiediamo: è ancora possibile parlare di buona amministrazione? O siamo ormai davanti a un’amministrazione che non ascolta, non prevede, non risponde, ma solo subisce?

Lorenzo Oggero

Segretario del Circolo PD di Taggia",