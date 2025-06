Be!GIN protagonista al "Gin nel Borgo Festival" di Diano Castello: un bilancio quasi perfetto prima del diluvio

Una serata che si preannunciava indimenticabile per gli amanti del gin ha visto Be!GIN, eccellenza ligure, brillare al "Gin nel Borgo Festival" di Diano Castello. L'evento, dedicato ai distillati di ginepro, ha registrato un successo clamoroso fino a quando una pioggia battente non ha interrotto bruscamente le celebrazioni.

Nonostante l'amara fine imposta dal maltempo, il bilancio per Be!GIN è estremamente positivo. L'atmosfera vivace e l'entusiasmo dei partecipanti hanno dimostrato l'incredibile passione per il gin, capace di sfidare persino le intemperie. La suggestiva cornice di Diano Castello ha fatto da palcoscenico ideale per degustare una selezione di gin del territorio, tra cui spiccava la qualità di Be!GIN.

Be!GIN: l'essenziale che conquista

Ancora una volta, Be!GIN ha conquistato il pubblico grazie alla sua filosofia votata all'essenziale, che si traduce in un prodotto di altissimo livello. Questo Distilled Gin è il risultato di una ricerca meticolosa e di un processo produttivo impeccabile. Realizzato con ginepro umbro-toscano, il vero tratto distintivo è conferito dalla begonia fresca. Raccolta e immediatamente infusa nell'alcol, la begonia mantiene intatto il suo aroma floreale, donando a Be!GIN un carattere unico e memorabile. Un gin che esalta l'armonia tra la forza balsamica e decisa del ginepro e le note floreali e il vibrante colore della begonia.

Gli organizzatori hanno ringraziato tutti coloro che, fino all'arrivo della pioggia, hanno scelto di prendere parte all'evento per celebrare il mondo del gin e scoprire l'eccellenza ligure. Nonostante l'interruzione, la serata ha confermato che, anche di fronte alle sfide, la passione vince sempre.