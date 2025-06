Taggia: migliorano le condizioni del Vigile del Fuoco in pensione caduto in campagna ad aprile, i ringraziamenti della famiglia

Migliorano le condizioni dell'anziano Vigile del Fuoco in pensione, caduto a Taggia la mattina del 29 aprile in campagna e trasportato inizialmente all'ospedale civile di Sanremo e, quindi, trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure grazie all' intervento dell'elisoccorso Grifo.

L’uomo ha riportato gravi lesioni interne ed è rimasto in coma farmacologico per poi essere trasferito nel reparto di rianimazione del ‘Borea’ di Sanremo, il 9 maggio scorso. La famiglia Bracco ci ha scritto per ringraziare pubblicamente tutti coloro che con chiamate, messaggi, social e quant'altro sono stati vicini nel periodo critico. Ora l'uomo proseguirà le cure riabilitative presso una struttura specializzata a La Spezia.

“Un sentito ringraziamento – termina la famiglia - va al Primario della rianimazione sanremese, Roberto Pirozzolo, e a tutta la sua equipe (dottori e infermieri) per il lavoro svolto con grande professionalità. Non ultimo il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia in servizio e non per la vicinanza, dove Adriano ha prestato servizio per ben trent'anni.