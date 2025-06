Taggia, Città che Legge: al via 'Parole d'Autore' per la 4ª edizione di 'Made in Taggia... e dintorni'. Il programma

E' stata presentata questa mattina a Taggia, nella sede della Fondazione Pizzio-Rovera, la 4^ edizione di “Made in Taggia... e dintorni” che chiude il ciclo rivolto all'indagine culturale delle varie attività che si svolgono nel comprensorio tabiese. Quest'anno l'associazione culturale La Luna e i Suoi Raggia, che organizza l'evento con il supporto del Comune di Taggia, sempre attiva e presente sul territorio, rivolge la sua attenzione alla letteratura con un evento titolato ”Parole d'Autore”. Il tutto, oltre alla presentazione di libri e incontri con gli autori, con molti laboratori, gastronomia, teatro e musica.



Erano presenti, tra gli altri, l'organizzatore e presidente della Luna e i Suoi Raggi Angelo Cirimele, il consigliere delegato alla Cultura, nonché consigliere regionale, Chiara Cerri, l'editore Angelo Giudici, la segretaria della Pizzio Rovera Valeria Boeri.



Così Chiara Cerri: «Taggia è riconosciuta come "Città che legge". Titolo che dobbiamo difendere. E lo facciamo anche attraverso manifestazioni come questa con un programma ricchissimo. Grazie a tutti quelli che interverranno, sia come protagonisti che come ospiti o in qualsiasi altra veste».

La manifestazione si svolgerà sabato 28 giugno, dalle ore 17 alle ore 20, e domenica 29 giugno, dalle 17 alle 23, con un grande spettacolo finale musico-teatrale. Fra gli ospiti anche Giuseppe Conte, già proposto per il Premio Nobel e tradotto in 19 lingue, e Marino Magliani, tradotto in 9 lingue.

«Suggestive location - spiega l'organizzatore della rassegna, Angelo Cirimele, presidente de La Luna e i suoi Raggi - che ospiteranno i vari momenti saranno i Portici di via Soleri (Pantan) e piazza Cavour, nota a tanti per grandezza e affettività popolare. In questo evento sono coinvolti tutti: bambini e adulti. I primi con specifici laboratori, mentre gli altri potranno partecipare, oltre che ai laboratori, anche ad incontri con poeti e scrittori del nostro territorio. Per l'occasione sono d'obbligo alcuni ringraziamenti: all'Amministrazione comunale, per il supporto logistico ed economico; tutti i Poeti, le Scrittrici e gli Scrittori e tutti i personaggi che con i loro Laboratori renderanno le due giornate ricche di contenuti e nuove esperienze; la casa editrice Antea di Angelo Giudici e la Fondazione “Maria Pizzio e Alberto Rovera” che hanno collaborato fattivamente all'Evento; gli Sponsor che hanno permesso, in parte, la realizzazione della manifestazione, l'amico Marco Corradi in qualità di direttore artistico, e buon ultimo, i miei validi ed insostituibili collaboratori e associati, per la disponibilità, la professionalità sempre competente e proficua».

Presenta Alessandra Terzolo. Chi intende prenotare i laboratori può farlo al 3495232893.



Il dettaglio del programma

SABATO 28 GIUGNO

LABORATORI (Adulti-Bambini gratuiti), dalle 17 alle 20

“Teatrino del Bosco Incantato” con Monique G. e Lara M. (Palazzo Soleri) (A/B)

“In viaggio con Patty” con Patrizia Massano (Via Soleri) (B)

“Posy e il dono della conchiglia” con Sara Di Vittori (Via Soleri) (B)

L' Incantastorie... con Daniel Delministro (Itinerante: ritrovo Chiesa dei Bianchi) (A/B)

POETI - SCRITTRICI – SCRITTORI

SALOTTO ANTEA:

Ore 17,30 - Julien Simonpieri “Il segreto della criniera” (Ed. Antea) Relatore Giuseppe Fasuolo

“Il segreto della criniera” (Ed. Antea) Relatore Ore 18,30 – Ilenja Aversa “Nulla è a caso” (Ed. Antea) Relatrice Mara Scola

“Nulla è a caso” Relatrice FONDAZIONE ROVERA

Ore 17,30 - Giacomo Revelli “La lingua della Terra” (Arkadia ed.) - “Confini senza frontiere” (Ed. Ultima spiaggia)

- “La lingua della Terra” (Arkadia ed.) - “Confini senza frontiere” (Ed. Ultima spiaggia) Ore 18,30 – Monica Rebuffo “Genitori si diventa ascoltando” (San Paolo ed.) Relatore Marco Scarella

“Genitori si diventa ascoltando” (San Paolo ed.) Relatore SALOTTO A

Ore 17,15 - Giacomo Lantrua “Poesia? Basta, graziee!!” Scontro tra l'autore e l'attore Gioacchino L.

“Poesia? Basta, graziee!!” Scontro tra l'autore e l'attore Ore 18,00 - Marino Magliani “Romanzo olandese” -Trilogia ( Ed. Scritturapura) Relatore Marco S. Corradi con letture di Graziella Tufo

“Romanzo olandese” -Trilogia ( Ed. Scritturapura) Relatore Ore 18,45 - Katia Ferrante “Seduzione Sesto Senso” (Ed. Book Sprint) relatore Enrico Clerici

“Seduzione Sesto Senso” (Ed. Book Sprint) relatore Enrico Clerici Ore 17,15 - Aldo Viano “Incontro con l'Autore sulle “parole”

“Incontro con l'Autore sulle “parole” Ore 18,00 – Marco Terrone “Nero” (Ed. Atene)

“Nero” (Ed. Atene) Ore 18,45 - Fulvio Rombo “Ayahuasca” - “Profanazione” (Ed. Golem)

D0MENICA 29 GIUGNO ore 17-20 e 21-23

LABORATORI (Adulti-Bambini, gratuiti)

“Il gigante Orione” con Mariella Pezzarossi e Marisa Fogliarini Relatore Piero Farina (Via Soleri) (B)

“Lupo Ugo e la quercia magica” con M. Cristina Bertolino Illustratrice Silvana Mazzaro (Via Soleri) (B)

“Sac the Sac. Nella terra del sorriso” con Elisabetta e Federico(Via Soleri) (B)

“Il consiglio segreto delle erbe selvatiche” con Emanuela Polidori (Via Soleri) (B)

L' Incantastorie... con Daniel Delministro (Itinerante: ritrovo Chiesa dei Bianchi) (B)

POETI – SCRITTRICI – SCRITTORI

SALOTTO ANTEA

Ore 17,15 – Chiara Torredoro e Fabio Acquista “La poesia dell'istante” (Ed. Antea)

e “La poesia dell'istante” (Ed. Antea) Ore 17,50 – A. Maria Acquista e Maddalena Garibaldi “La ragazza del bergamotto) (Ed. Antea)

e “La ragazza del bergamotto) (Ed. Antea) Ore 18,30 – Fulvia Alberti “Nelle pieghe del tempo” (Ed. Antea)

FONDAZIONE ROVERA

Ore 17,30 - Francesco Schianchi “L'origine della bellezza” (Ed. Antea)

“L'origine della bellezza” (Ed. Antea) Ore 18,30 - Monica Castello “Le città che si guardano” (Ed. Leucotea)

SALOTTO A

- Ore 18,00 – Giuseppe Conte Incontro con l'Autore che dialogherà con il giornalista Marco S. Corradi e letture dell'attrice Graziella Tufo.

Ore 18,45 - M. Giulio Geluardi “Farfalle di pietra” (Ed. Fusta) Relatore Marco S. Corradi

SALOTTO B

Ore 17,30 - Gianmarco Parodi e Luca De Vincentiis2 Scontro/incontro tra due autori di poesie.

e Scontro/incontro tra due autori di poesie. Ore 18,30 – Lilia De Apollonia “La regina filantropa e l'imperatrice”(Ed. Sagep)

SALOTTO DEL GUSTO - Piazza Cavour

- Ore 18,00 - Tanja Guglielmi e il curatore Claudio Porchia “Ricette per ogni stagione ” di Libereso Guglielmi (Ed. SemiRurali)

- Ore 18,45 Ottavia Castellaro “Erbe aromatiche ” (Ed. Trento) Relatore Claudio Porchia

Al termine degustazione cocktail con appetizer, ispirati alle erbe e fiori di Libereso Guglielmi.

Dalle ore 21, in piazza Cavour, Gran finale son Musica-Teatro “Parole d'Autore...” con Gioacchino Logico e Carlo Ormea.