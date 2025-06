Arma di Taggia: grande successo domenica scorsa per l'infiorata del 'Corpus Domini', la soddisfazione degli organizzatori (Foto)

Grande successo per l’infiorata di Arma di Taggia, domenica scorsa in occasione del Corpus Domini. Gli organizzatori hanno ringraziato l’intero staff che ha eseguito i ‘tappeti’ di fiori in via Colombo e in zona Villa Mimosa.

“La vostra sensibilità – dicono - ha contribuito ad arricchire la celebrazione, rendendo l’ambiente ancora più accogliente per la nostra Comunità. In questo tempo in cui il mondo ha tanto bisogno di speranza e di pace, gesti come il vostro sono segni concreti di bellezza e fratellanza”.