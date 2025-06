Taggia, lettera aperta: “Arma risorga, ma senza abbattere il ponte”

Dopo le ultime dichiarazioni emerse a seguito dell’incontro tra i sindaci e la Regione, e dopo il consiglio comunale straordinario tenutosi nei giorni scorsi, è ormai evidente che la giunta comunale intende abbattere il ponte senza esitazioni. Una decisione presa, a quanto pare, senza se e senza ma.

Secondo quanto affermato, non esisterebbero rimedi né modelli idraulici in grado di scongiurare il rischio esondazione del torrente. Bene, se davvero così fosse, riteniamo doveroso che la giunta mostri ai cittadini di Arma le prove, i dati e le simulazioni a sostegno di questa tesi.

Dal nostro punto di vista – umile ma attento – ci sono ancora molte soluzioni alternative da considerare. A partire da una seria pulizia del letto del fiume, dall’apertura delle arcate ostruite, dallo spostamento del cantiere nautico e da un allargamento della foce. Tutti interventi che aumenterebbero in modo significativo la sicurezza idraulica della zona.

Chiediamo quindi, con rispetto ma con fermezza, che i cittadini vengano messi a conoscenza dei progetti in essere. Perché, da quanto si è capito finora, sembra che si voglia abbattere il ponte comunque, a prescindere. Ma noi non siamo d’accordo.

Senza un intervento strutturale sul fiume, senza la pulizia, senza l’apertura delle arcate, e senza affrontare anche la questione dei canali di irrigazione che possono contribuire all’innalzamento dell’acqua, il problema rimarrà irrisolto. Il ponte, a nostro parere, non è il vero problema.

Il sindaco ha dichiarato che, per la sicurezza, sarebbe disposto a lasciare il suo incarico. Noi, come cittadini, non chiediamo questo. Quello che vogliamo è chiarezza. Ci interessa davvero il bene di Arma. Per questo chiediamo trasparenza sui progetti e ribadiamo il nostro fermo no all’abbattimento del ponte.

E se un ponte dovesse davvero “cadere”, forse dovrebbe essere il primo situato a Taggia, non l’ultimo ad Arma.

Siamo certi che il tramonto dell’attuale giunta sia vicino e che alle prossime elezioni amministrative si aprirà una nuova alba. Un nuovo Risorgimento per Arma. È il momento che noi cittadini ci assumiamo la responsabilità e il dovere di far rinascere la nostra comunità, con idee e progetti alternativi. E se servirà, siamo pronti a presentarli, dimostrando che si può intervenire senza distruggere.

Arma, risorgi.