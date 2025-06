La calciatrice sanremese Rebecca Campagna in provincia di Cuneo per la 'Partita più bella del mondo'

La calciatrice sanremese Rebecca Campagna ha partecipato ieri a Canale, in provincia di Cuneo, la ‘partita più bella del mondo’ alla quale ha partecipato la calciatrice della Matuziana classe 2013.

In campo c’erano ragazzi e ragazze dei centri Oncoematoligia pediatrica d'Italia. Rebecca ha giocato con la squadra del Gaslini di Genova. La giornata, organizzata da UGI (Unione Genitori Italiani ODV di Torino), ha coinvolto i ragazzi del Gaslini di Genova, Regina Margherita di Torino, Bambini Gesù di Roma,Santa Chiara di Pisa, Sant'Orsola di Bologna e Gaspare Rodolico di Catania.

Un momento importante non solo per i ragazzi dell'oncologia pediatrica, ma per tutti i bambini che stanno affrontando la malattia (parole di Enrico Pira Presidente UGI).