Il Riva Calcio Over in Campo per la Solidarietà al Torneo We Play Football

La squadra over del Riva Calcio ha partecipato a Genova all'importante Torneo Benefico organizzato da We Play Football.

L'Associazione, che ha come presidente Simone Spinelli, ex calciatore professionista e come vicepresidente Carla Botta, svolge la sua attività per decine di giovani in difficoltà, intendendo il calcio come strumento educativo di inclusione e di crescita. La società di Riva è giunta agli ottavi, eliminata, ad un passo dalla semifinale, soltanto ai calci di rigore. Decine le squadre provenienti da varie zone della Liguria e del nord Italia che insieme a molti spettatori hanno onorato non solo un importante momento sportivo ma ancora più un momento di solidarietà ed inclusione sociale.