Grande successo anche in provincia di Verona per la terza tappa del ‘SanremoPadelTour’ (Foto)

Anche la terza tappa conferma il successo del ‘Sanremo Padel Tour’ in giro per l'Italia, riscuotendo grande soddisfazione da parte di partecipanti e spettatori. Durante i 5 giorni di gara, che hanno visto coinvolti circa 170 giocatori, il pubblico ha potuto assistere a match entusiasmanti e godere dell'alto livello tecnico offerto dai migliori giocatori semi-professionisti italiani impegnati nei due Tornei Open.

Un ulteriore segnale del ruolo sempre più rilevante del Sanremo Padel Tour, ormai riconosciuto come uno dei circuiti più qualificati a livello nazionale nel panorama del padel amatoriale e semi-professionistico.

Grande entusiasmo e spirito agonistico anche nei tornei amatoriali, seguitissimi e combattuti fino all'ultimo punto per guadagnare l'accesso alle Finals di Sanremo, in programma dal 19 al 21 settembre prossimi. All'evento finale parteciperanno anche i due testimonial Gaby Reca e Marcela Ferrari, insieme ai campioni Fede Chingotto e Momo Gonzalez, già confermati dei tre tornei amatoriali: Unoenergy Cup, Casinò di Sanremo Cup e Private Padel Cup hanno offerto non solo competizione e passione sportiva, ma anche momenti di networking, convivialità e valorizzazione del territorio, pienamente in linea con la missione del Tour.

Con la conclusione della terza tappa, il numero totale di giocatori coinvolti ha superato quota 500, confermando il successo di un'iniziativa che punta a promuovere Sanremo e la Riviera dei Fiori attraverso un circuito che unisce grandi città italiane e nuove community di appassionati.

Vincitori Open maschile: Emiliano Martin Irirart e Mauro Agustin Salandro; finalisti: Leonardo Bulgarini e Simone Vaccali. Hanno vinto l’Open femminile Chiara Giacquinta ed Elsa Rebecca Terranova; finaliste Paola Ciabottoni e Martina Puglisi.

Nel torneo amatoriale Casinò vincono Andrea Merighi e Simone Salizzoni. Nel ‘Private Padel Cup’ vincono Nicola Caliari ed Alessandro Forner e, nell’UnoEnergy Antonella Salemi e Roberta Armosini.

Tutte le coppie vincitrici dei tornei si sono di diritto qualificati alle ‘Finals’ che si terranno a Sanremo a fine settembre. Il Sanremo Padel Tour da appuntamento per la quarta tappa dal 2 al 6 luglio presso il Joy Padel di Roma.