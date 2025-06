Calcio, Prima Categoria. Ospedaletti, conferme anche nel reparto arretrato: restano in orange il portiere Bazzoli e il difensore Cordì

In casa Ospedaletti le conferme per il 2025/2026 riguardano anche il reparto arretrato. La società ha raggiunto l’accordo con il portiere classe 2000 Lorenzo Bazzoli e il difensore classe 1995 Antonio Cordì.

Bazzoli è stato tra i protagonisti della scorsa stagione con le sue 26 presenze, Cordì ha collezionato in totale 18 gare in maglia orange con una rete all’attivo.