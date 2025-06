“Freedom to Swim”, il plauso del Ministro Locatelli: "Abbattere le barriere con esperienze che mettono al centro la persona"

Sabato 28 giugno, dalle 9:30 alle 18:30, la Marina di Loano si trasformerà in un luogo di incontro, emozione e impegno sociale grazie a Freedom to Swim, evento gratuito promosso da More News in occasione dei vent’anni di attività di Savonanews.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione con Doria Nuoto Loano e Marina di Loano e patrocinata dal Comune di Loano e dalla Regione Liguria, si pone un obiettivo tanto ambizioso quanto necessario: abbattere le barriere, sia fisiche che culturali, e offrire alle persone con disabilità visive la possibilità di vivere un’esperienza autentica in mare aperto.

Una manifestazione che ha ricevuto il plauso del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, che ha voluto esprimere la propria vicinanza, seppur non potendo essere presente: "Purtroppo, impegni istituzionali precedentemente assunti non mi consentono di essere presente, ma desidero esprimere il mio apprezzamento per questa bellissima giornata dedicata all’inclusione e allo sport accessibile. 'Freedom to Swim' rappresenta un esempio concreto di come sia possibile abbattere le barriere attraverso esperienze che mettono al centro la persona e il rispetto reciproco. E il nuoto, sport completo e inclusivo, si trasforma in uno straordinario strumento di relazione e consapevolezza".

Il Ministro ha poi voluto rivolgere un pensiero speciale a coloro che prenderanno parte alla manifestazione: "A tutti i partecipanti l’augurio di trascorrere una bellissima giornata insieme e un grazie a chi, con impegno e passione, la rende possibile".

Cuore dell’iniziativa sarà l’accompagnamento in mare di nuotatori non vedenti e ipovedenti da parte di atleti brevettati dalla Federazione Italiana Nuoto. L’elemento distintivo è un sistema di affiancamento ispirato al paratriathlon agonistico: guida e atleta nuotano a stretto contatto – coscia o vita – garantendo massima sicurezza e un’intensa condivisione dell’esperienza acquatica.

Tutte le informazioni per l’iscrizione sono disponibili al seguente link.