Virtus Sanremese: raggiunto l'accordo con Max Taddei e Gigi Castaldo

La Virtus Sanremese mette a segno un doppio colpo importante in vista della stagione 2025/2026, puntando su due figure di grande esperienza e valore sia in campo che fuori: Max Taddei e Gigi Castaldo i due giocatori con esperienze nei professionisti saranno due figure di spicco in prima squadra e nel settore giovanile.

I due giocatori saranno colonne portanti della prima squadra, portando qualità, leadership e carisma nello spogliatoio e sul terreno di gioco. Ma non solo: la loro presenza rappresenta una scelta strategica anche per la crescita del settore giovanile, dove entrambi rivestiranno ruoli chiave.

Il direttore generale Pino Fava: “Sono molto felice per l’arrivo di due giocatori così importanti che contribuiranno a fare un salto di qualità alla Virtus sanremese. Ringrazio Max e Gigi per aver sposato il nostro progetto nonostante le numerose offerte da categorie superiori ricevute in questi giorni. Il loro innesto fondamentale per la costruzione di una squadra competitiva non si limita solamente al ruolo di giocatori ma continueranno il loro percorso da allenatori diventando figure fondamentali nel nuovo “progetto Virtus Sanremese. Infine ringrazio Marco Del Gratta la famiglia Moroni e Roberto Borgese perché senza il loro sostegno non sarebbe stato possibile chiudere un’operazione così importante e fondamentale”.

Gigi Castaldo sarà il nuovo Responsabile della Scuola Calcio e si occuperà direttamente della leva 2015, mettendo a disposizione dei più piccoli la sua esperienza e la sua empatia naturale con i giovani. Una figura di riferimento per la base, fondamentale per impostare un percorso formativo serio e coinvolgente fin dai primi passi.

Max Taddei, dal canto suo, guiderà l’Under 17 (leva 2009) che prenderà parte al Campionato Regionale, una delle categorie più delicate e decisive del percorso giovanile. Conoscenza del gioco, attenzione al dettaglio e capacità comunicativa faranno di lui un punto di riferimento per una leva ambiziosa. Con questo doppio ruolo, la Virtus Sanremese conferma la sua volontà di costruire un’identità forte e coerente tra prima squadra e settore giovanile, puntando su uomini che sanno trasmettere valori, professionalità e passione.

Il responsabile del settore giovanile Gianni Brancatisano: "L’ingresso di due figure come Max Taddei e Gigi Castaldo è un segnale forte della direzione che stiamo prendendo. Avere in campo e nel settore giovanile due professionisti di questo livello significa offrire ai nostri ragazzi esempi concreti da seguire, sia dal punto di vista tecnico che umano. È un investimento sulla crescita, sulla coerenza del progetto e sull’identità della Virtus Sanremese".