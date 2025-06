Sanremo capitale del tennis senior: al via l’ITF Masters MT400 con 18 nazionalità rappresentate

Tutto pronto per l’edizione 2025 del torneo internazionale ITF Masters MT400 Sanremo, in programma dal 22 al 29 giugno sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Sanremo alla Foce e del Circolo Tennis di Ospedaletti. Una settimana di grande sport, che vedrà in campo atleti provenienti da 18 Paesi, oltre all’Italia: Stati Uniti, Monaco, Gran Bretagna, Cuba, Germania, Russia, Uruguay, Francia, Turchia, Spagna, Australia, Svizzera, Svezia, Polonia, Lituania, Olanda, Lussemburgo e Austria.

Il circuito ITF Masters conta oltre 380 tornei ospitati in 72 Paesi nei cinque continenti, coinvolgendo più di 25.000 tennisti nelle categorie che vanno dall’over 35 all’over 90, nei singolari e nei doppi maschili, femminili e misti. Ogni vittoria permette di guadagnare punti per il ranking internazionale ITF, contribuendo a stilare una classifica mondiale di settore.

Con oltre 1.000 pernottamenti stimati, il torneo si conferma anche un importante evento di richiamo turistico, contribuendo alla promozione di Sanremo come città dello sport a livello internazionale.

Tutte le categorie di età saranno rappresentate anche in questa edizione, con un’unica eccezione: il tabellone over 90 è stato annullato in segno di lutto per la recente scomparsa di Carlo Sergio, storico addetto ai campi e volto amatissimo del circolo, venuto a mancare proprio in questi giorni all’età di 91 anni.

Tra i partecipanti spicca il nome di Renzo Cimiotti, classe 1936 e fondatore del circolo tennis di Ospedaletti, che scenderà in campo nel tabellone over 85.

Le partite proseguiranno fino a domenica 29 giugno e l’accesso ai due circoli ospitanti è libero e gradito a tutti gli appassionati. Un’occasione unica per vedere all’opera alcuni dei migliori veterani del tennis mondiale, tra competizione, passione e spirito sportivo.