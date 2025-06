Ottimi risultati per gli arcieri ponentini al 'Tiro alla targa' organizzato a Stella San Giovanni

Si è svolta oggi, a Stella San Giovanni nel savonese, una gara di tiro con l’arco specialità 'tiro alla targa', valevole per la qualificazione ai campionati italiani, organizzata dalla compagnia Arcieri 5 Stelle e diretta dal giudice di gara Beppe Capalbo. Gli arcieri di San Bartolomeo hanno ben figurato.

Nella divisione olimpica master maschile settimo posto per Cesare Argento. Nella divisione arco nudo primo posto allieve femminili per Giulia De Marchi. Tra i master maschili arco nudo primo posto per Cesare Prette, terzo posto per Maurizio Gabrielli, quarto posto per Nino Frassica, che stabilisce il suo record personale e sesto posto per Davide Piana, anche lui con record personale. La squadra master arco nudo si piazza al primo posto con Prette, Gabrielli, Frassica.