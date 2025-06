Judo Club Sakura di Arma di Taggia protagonista al Mediterranean Ju Jitsu Open 2025

Dal 13 al 15 giugno c.a. si sono svolte presso il Palapellicone di Ostia (Roma) le giornate di gara del 'Mediterranean Ju Jitsu Open 2025', una manifestazione internazionale di altissimo livello, che ha visto in gara oltre 860 atleti appartenenti a 25 nazioni, affiancati da 55 Società italiane, che si sono cimentati in quelle che sono tutte le specialità del Ju Jitsu. Con i numerosi atleti che ha portato in gara, la squadra italiana ha vinto ben 384 medaglie, delle quali 119 d' oro. A raggiungere questo ragguardevole risultato hanno collaborato anche tre atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., che sono saliti sul podio al termine delle loro competizioni, per ricevere rispettivamente:



- MATTIA SALVI - medaglia d'oro

- VICTORIA NIGRO - medaglia d'oro

- MAYA BENVENUTO - medaglia di bronzo

Tutti e tre gli atleti hanno gareggiato nella specialità del Fighting System. Il Maestro Andrea Molinari, insegnante del settore Ju Jitsu insieme a Manuela Ferrigno, è molto soddisfatto dei risultati ottenuti, che confermano ancora una volta l'ottima preparazione degli atleti.