Run for the Whales da record: oltre 1200 in gara a Sanremo tra sport, musica e impegno ambientale (Foto)

Oltre 1200 partecipanti, una città in festa tra musica dal vivo, paesaggi mozzafiato e l’entusiasmo della corsa. Questo pomeriggio si è tenuta la nona edizione della “Run for the Whales”, evento podistico dedicato alla tutela dei cetacei nel Santuario Pelagos e organizzato da Asd Pro San Pietro in collaborazione con l’Istituto Tethys ONLUS e il comitato della Sanremo Marathon. Una edizione da record.

Tre le distanze in programma: la Family Run da 3 km, la 10 Km non competitiva e la Half Marathon FIDAL – quest’ultima ancora in corso al momento. Tutte le partenze e gli arrivi sono avvenuti al campo di atletica di Pian di Poma, trasformato per l’occasione in centro nevralgico anche della Festa della Musica, con l’esibizione live del rapper Ranzy e bande itineranti sul percorso.

La partecipazione ha toccato numeri da record con 1243 iscritti: 670 nella Half Marathon, 432 nella 10 Km e 141 nella Family Run.

La giornata di festa è stata segnata anche da un momento di commozione: la gara di quest’anno è dedicata alla memoria di Alessia Zerbone, 25 anni, segretaria del Marathon Sanremo, scomparsa proprio oggi a causa di una grave malattia. Originaria di Imperia, Alessia era molto amata nel mondo podistico locale.

“Questa manifestazione nasce come corsa ambientalista e continua a crescere ogni anno. I numeri stanno superando ogni nostra previsione”, ha dichiarato Igor Varnero, coordinatore dell’evento. Marina Costa dell’Istituto Tethys ha ricordato che “è l’unica corsa per le balene in Italia” e che queste iniziative “aiutano a far conoscere la ricchezza di vita del nostro mare”.

Anche l’assessore Alessandro Sindoni ha sottolineato il valore dell’evento: “Passare per certi paesaggi è incredibile. Ho partecipato e raccolto commenti entusiasti dai presenti. Le bande musicali hanno reso il tutto ancora più speciale. Il nostro obiettivo è promuovere il territorio”.

Parte del ricavato sarà devoluto all’Istituto Tethys per sostenere le attività di ricerca e tutela dei cetacei.

I vincitori della Family Run

Maschile: 1) Stefano Cicala – 2) Mattia Faggiani – 3) Ethan Cumala

Femminile: 1) Ambra Micaletto – 2) Hasanaj Caterina – 3) Cloe Satta

Podio della 10 Km

Maschile: 1) Maickael Bontemps – 2) Fabrizio Mancini – 3) Alessandro Castagnino

Femminile: 1) Laura Restagno – 2) Elisabetta Mo – 3) Silvia Petrucci

Podio della Half Maraton

Maschile: 1) Filippo Trevisani - 2) Patrick Francia - 3) Simone Balestra

Femminile: 1) Sarah Giomi - 2) Lisa Alice Julien - 3) Elisa Viora