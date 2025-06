Incidente all’alba a Latte di Ventimiglia: motociclista ferito, mobilitato anche l’elisoccorso

Mattinata di paura a Latte, frazione di Ventimiglia, dove intorno alle 6.00 si è verificato un violento incidente stradale in via della Resistenza. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto uno scooter e un’automobile, causando il ferimento di quattro persone, tre delle quali sono state trasportate in ospedale.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, che ha riportato un trauma agli arti inferiori. Le sue condizioni, inizialmente considerate critiche per il coinvolgimento cranico, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo da Albenga e di un’unità automedica. Dopo la stabilizzazione sul posto, il centauro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Altri due feriti, meno gravi, sono stati condotti ai pronto soccorso di Bordighera e Sanremo, mentre una quarta persona è stata medicata sul posto senza necessità di ricovero. L’impatto ha visto mobilitate tre ambulanze – della Croce Rossa di Bordighera, della Croce Verde Intemelia e della Croce Azzurra di Vallecrosia – oltre ai Carabinieri della compagnia di Ventimiglia, intervenuti per i rilievi e la gestione della viabilità.

Resta ancora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri, sembra che lo scooter sia stato centrato dall’auto, ma saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire la sequenza esatta dei fatti. La strada è rimasta parzialmente bloccata per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.