Weekend di successi per la Sanremo Boxe: vittorie e esperienza preziosa per gli atleti matuziani

È stato un fine settimana ricco di emozioni e soddisfazioni per l’A.S.D. Sanremo Boxe, impegnata su più fronti con i suoi giovani pugili.

Domenica 15 giugno, Emanuel Muca – già campione regionale Gym Boxe nella categoria 57 kg Junior – ha debuttato ai Campionati Italiani 2025 a Cattolica. Un esordio impegnativo, in cui l’atleta matuziano ha affrontato un match molto equilibrato, cedendo solo ai punti. Una sconfitta onorevole che rappresenta però una tappa importante nel suo percorso di crescita, in vista dei prossimi appuntamenti sul ring.

Sempre domenica, a Genova, nella riunione organizzata dall’A.S.D. Trionfo Genovese, sono saliti sul quadrato anche Michele Staltari e Thomas Villa. Entrambi hanno affrontato avversari di alto livello, già detentori della corona regionale e qualificati per le fasi interregionali dei Campionati Italiani.

Staltari, con una prestazione grintosa e tecnicamente impeccabile, ha superato con merito il proprio rivale, nonostante la minore esperienza. Prestazione di assoluto dominio anche per Thomas Villa, che ha imposto fin da subito il proprio ritmo, costringendo l’arbitro alla sospensione cautelare del match già nella prima ripresa.

Un weekend che conferma l’ottimo lavoro portato avanti dalla Sanremo Boxe e che fa ben sperare per il futuro sportivo dei giovani talenti locali. Agli atleti e allo staff, un grande in bocca al lupo per i prossimi impegni.