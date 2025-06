Karting: Kevin Liguori protagonista a Franciacorta e confermato leader in Campionato

Sul circuito Internazionale CIK-FIA di Castrezzato, il Franciacorta Karting Track, sabato e domenica 14 e 15 Giugno si è svolto il quarto round dei campionati R-One e R-Max, in cui compete il campione sanremese, Kevin Liguori.

Sabato molto positivo per Liguori e la sua squadra, il GoatsRacingTeam, nel campionato R-One. Dopo una discreta qualifica, partendo dal quindicesimo tempo assoluto ma quinto di categoria, è entrato in gara subito determinato per scalare la classifica. Le dieci ore di gara sommate alla temperatura fissa di 34 gradi, hanno messo i ragazzi a dura prova. Un grande lavoro al box, adattando minuziosamente la strategia al passare del tempo di gara, ha permesso ai Goats di arrivare a giocarsi la vittoria di categoria nelle ultime fasi della competizione. Il Goats Racing Team riesce così a passare sotto la bandiera a scacchi in seconda posizione di categoria e ottavi assoluti, su 38 Team totali.

“Un grande risultato - Dice Kevin - di cui avevamo bisogno dopo le ultime 2 gare un po’ sottotono. Sono molto contento di come abbiamo lavorato al box riguardo strategie e gestioni dei pit stop. Abbiamo Fatto un buon lavoro e lo testimonia il risultato. Ora siamo nelle prime 4 squadre in campionato, ma con una differenza di soli 6 punti - Continua - e con 2 sole gare rimanenti, dobbiamo minimizzare gli errori e concentrarci sul risultato".

Domenica è il turno di RMax, campionato sprint con Kart 2 tempi, in cui il Sanremese classe ‘97 è leader di campionato. La prima Gara di qualifica lo ha visto partire dalla seconda posizione, ma non riuscendo ad eccellere in partenza, ha compiuto una strepitosa rimonta che gli ha permesso di tagliare in prima posizione il traguardo, rendendolo protagonista della competizione. Gara 2, dopo la partenza in prima posizione, Liguori ha combattuto con il Pluricampione Tedesco Holler, ma si è visto passare sotto il traguardo in seconda posizione, ad un soffio dal rivale.

"Ho preferito pensarla in ottica campionato - racconta Kevin - dopo la prima posizione nella prima gara, nella seconda potevo anche lottare in modo più aggressivo con Holler, ma con il rischio di essere sopravanzato anche dal terzo, ho quindi deciso di portare a casa in modo sicuro più punti possibili”.

“Per la finale sono partito primo - racconta Kevin post gara finale - ma dopo il primo giro, in cui ero già sceso in seconda posizioni a causa dell’ottima partenza dell’inglese Andersen, ho purtroppo capito che il mio kart non mi permetteva di guadagnare il tempo perso su di lui. In quel momento ho pensato che dovevo lottare, non più per vincere, ma per tenere dietro il terzo classificato, nonché il mio diretto avversario in campionato. Fino a metà gara son riuscito a tenerlo dietro, ma poi è passato davanti con qualche manovra un po’ aggressiva. Ho riprovato a prendere la posizione ma capendo che avremmo perso troppo tempo sugli inseguitori, ho deciso come in gara 2, di ragionare e non rischiare di buttare tutto”.

“Mi sono accodato deponendo le armi, metaforicamente parlando, consolidando una terza posizione che mi ha permesso, a fine giornata, di guadagnare comunque qualche punto importante in campionato. Come sempre - conclude il pilota sanremese - voglio ringraziare coloro che rendono possibile questo mio fantastico percorso: Sistel internet veloce, Irideo, CNA Imperia, VL impianti, Pasta fresca Morena e Sinergie”.

Prossimo appuntamento 2-3 Agosto sul circuito Internazionale 7 Laghi, di castelletto di Branduzzo (PV).