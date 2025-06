calcio, Prima Categoria. Una nuova freccia all’arco dell’Ospedaletti: Paolo Calderone torna in orange

Continua il lavoro dell’Ospedaletti per la costruzione della rosa da mettere a disposizione di mister Fabio Luccisano per la stagione 2025/2026.

La società orange mette mano al reparto avanzato e, nelle ultime ore, ha ufficializzato il ritorno al ‘Ciccio Ozenda’ dell’attaccante Paolo Calderone.

Calderone ha chiuso la scorsa stagione con 11 reti all’attivo, divise tra Argentina (Promozione) e Camporosso (Prima Categoria).

Per lui si tratta di un ritorno a Ospedaletti: aveva già indossato la maglia orange nel campionato di Promozione 2022/2023.